Vox intensifica la presión sobre la carne brasileña y centra su atención en el acuerdo UE-Mercosur

Vox ha vuelto a poner en el centro del debate la carne que llega desde Brasil y los riesgos sanitarios que conlleva su entrada en el mercado europeo, justo cuando se discute el acuerdo UE-Mercosur.

El partido advierte que el sistema de producción brasileño no cumple con las garantías exigidas dentro de la Unión, lo que podría generar una competencia desleal para la agricultura europea.

Esta advertencia se produce en un contexto donde la UE ya ha intensificado sus controles sobre ciertos productos cárnicos brasileños.

Según informa Euronews, los Estados miembros han acordado por unanimidad prohibir la importación de carne de Brasil debido al uso de antimicrobianos en la ganadería y a la falta de garantías sanitarias, una medida que entrará en vigor el 3 de septiembre, a pesar del reciente acuerdo comercial con Mercosur.

«La Comisión Europea ha optado por retrasar la entrada en vigor de la prohibición hasta el 3 de septiembre de 2026, permitiendo que los productos potencialmente contaminados continúen llegando a los mercados europeos durante meses. Esta decisión resulta aún más preocupante si se tiene en cuenta que el acuerdo comercial UE-Mercosur entró en vigor provisionalmente el 1 de mayo de 2026. Es decir, tan solo 11 días después de su entrada en vigor provisional, la UE ya tenía que reconocer que Brasil incumple las normas sanitarias que ese mismo acuerdo debería garantizar.

Según datos del Ministerio de Agricultura español, las importaciones de carne de vacuno congelada procedente de Brasil se han disparado un 153% en tres años: de 27 millones de euros en 2023 a más de 68 millones en 2025»

Qué sostiene Vox y por qué ahora

La dirección de Vox Europa argumenta que el problema va más allá de lo comercial; también es una cuestión sanitaria. Según su perspectiva, el acuerdo con Mercosur podría facilitar un aumento en las importaciones que no cumplirían con los estándares europeos, lo cual consideran un riesgo tanto para los consumidores como para los ganaderos.

Además, han presentado una serie de iniciativas para obtener más información sobre el volumen de importaciones y los controles aplicados a esa carne, según publica La Gaceta. Este movimiento busca trasladar el debate desde Bruselas a la agenda política nacional, justo cuando las preocupaciones sobre seguridad alimentaria y competencia en origen cobran cada vez más relevancia en el discurso público.

Un debate que promete intensificarse

Si la UE continúa con su línea actual de control, seguirá centrando su atención en la trazabilidad y los estándares de producción. Además, si se imponen nuevas restricciones a la carne brasileña, Vox encontrará argumentos políticos para reforzar su mensaje contra el acuerdo UE-Mercosur, así como contra lo que consideran una apertura comercial carente de suficientes garantías.

En última instancia, esta disputa no trata solo de carne. Se refiere a quién establece las normas comerciales, qué nivel de exigencia se exige fuera de Europa y cuánto está dispuesta a arriesgar la UE para mantener su agenda comercial sin comprometer su confianza sanitaria.