En la reciente sesión conjunta de las comisiones afectadas en el Parlamento Europeo, se ha debatido una propuesta impulsada por los socialistas que busca obligar a las empresas privadas a integrar un porcentaje significativo de coches eléctricos en sus flotas entre los años 2030 y 2035.

Esta medida ha encontrado una firme oposición por parte de la delegación de VOX, cuyo portavoz, Jorge Buxadé, ha calificado el plan como un «absoluto disparate» y un ejercicio de intervencionismo de mercado comparándolo incluso con políticas estalinistas.

Según los argumentos presentados en la comisión, tras haber intervenido la oferta prohibiendo el motor de combustión, la Unión Europea pretende ahora intervenir la demanda al obligar a pymes y empresas a adoptar el vehículo eléctrico ante la falta de respuesta espontánea del mercado.

Buxadé subrayó que esta transición forzosa está vinculada a una crisis industrial severa, citando la previsión de 104.000 despidos en el sector automotriz europeo entre 2024 y 2025:

«El vehículo a motor es un símbolo de la prosperidad de las clases medias europeas. La pasada legislatura decidieron intervenir el mercado para controlar la oferta (prohibiendo el motor de combustión), pero como la demanda no les ha respondido, ahora quieren intervenirla también, obligando a las pymes y al sector del vehículo de empresa a que se convierta en un sector electrificado. Stalin estaría muy orgulloso de ustedes. La imposición del vehículo eléctrico solo ha traído miseria a la industria europea: 104.000 despidos en 2024 y 2025 en la industria del automóvil y la izquierda aún pide más…».

Además de las consecuencias económicas, se ha alertado sobre el riesgo estratégico que supone esta política para la soberanía europea. Actualmente, China controla el 76% de la producción de baterías y el 90% del mercado mundial de refinado de materiales energéticos, lo que, según las fuentes, aumenta la dependencia de la UE respecto al Partido Comunista Chino. Las críticas apuntan a que legislar bajo las consignas del Pacto Verde está generando mayores costes y trabas, lo que se percibe como un error estratégico derivado del «fanatismo» climático.