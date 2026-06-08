Hermann Tertsch dice de Sánchez lo que todos pensamos: «Es más fiel al rey de Marruecos que a Felipe»

Hermann Tertsch (Madrid, 1958) es periodista, escritor y político.
Fue corresponsal en la Agencia EFE y en El País, donde cubrió las guerras yugoslavas y llegó a ser subdirector del diario. Finalmente, rompió con el diario del grupo Prisa en 2007. También fue colaborador en Onda Cero, 13TV, ABC y presentador en Telemadrid.
Actualmente es eurodiputado por VOX y vicepresidente del grupo político europeo «Patriotas por Europa» desde su creación en 2024, del cual es miembro el partido de Bambú.
Se sienta en el plató de Periodista Digital para protagonizar Tiempo de Hablar, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo.
En su conversación ha compartido reflexiones sobre política nacional e internacional y ha dejado frases muy interesantes:
«Sánchez, desde Moncloa, ha convertido Madrid en la capital del crimen organizado»
«Sánchez está intentando alinear España con lo peor del mundo: muchos líderes le hacen el vacío»
«Marruecos tiene un Gobierno que hace cualquier cosa por mejorar su posición; ha ido comprando a España y a Europa»
«No tenemos un gobierno que defienda los intereses de los españoles: Sánchez es más fiel al rey de Marruecos que a Felipe»
«El Vaticano ha sacado un comunicado sobre Sánchez que ni Ferraz hubiera podido escribir: es lamentable»
«Esta es la etapa de España en la que más se ha robado desde los visigodos»
«Europa no tiene estructuras para salvarnos, solo tiene métodos para bunkerizarse»
«Las fuerzas patriotas de la derecha están superando al bipartidismo: han fracasado»
«El PP está sometido a un síndrome de Estocolmo: tiene miedo a decir ciertas cosas»
«Con el islam, basta con el 12 % para que se hagan con el control del espacio público»
«La degradación de la política en España era previsible; no había que ser Nostradamus»
«El neomarxismo ha ido quebrando y ablandando los mecanismos de defensa de la sociedad occidental»
«Zapatero fue quien acabó con la política de presión clara contra la dictadura cubana»
«El socialismo y el islamismo son los dos grandes enemigos del mundo occidental»
«Una de las razones por las que me fui de El País fue la coacción; la caída ha sido continua»