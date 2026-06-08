Hermann Tertsch dice de Sánchez lo que todos pensamos: «Es más fiel al rey de Marruecos que a Felipe»

Hermann Tertsch (Madrid, 1958) es periodista, escritor y político.

Fue corresponsal en la Agencia EFE y en El País, donde cubrió las guerras yugoslavas y llegó a ser subdirector del diario. Finalmente, rompió con el diario del grupo Prisa en 2007. También fue colaborador en Onda Cero, 13TV, ABC y presentador en Telemadrid.

Actualmente es eurodiputado por VOX y vicepresidente del grupo político europeo «Patriotas por Europa» desde su creación en 2024, del cual es miembro el partido de Bambú.

Se sienta en el plató de Periodista Digital para protagonizar Tiempo de Hablar, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo.

En su conversación ha compartido reflexiones sobre política nacional e internacional y ha dejado frases muy interesantes: