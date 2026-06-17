Buxadé celebra el nuevo reglamento de retornos como una victoria histórica frente a la inmigración ilegal

El Parlamento Europeo ha dado luz verde este 17 de junio a un nuevo marco normativo sobre retornos que marca un antes y un después en la gestión migratoria de la Unión. La aprobación, respaldada por una amplia mayoría, ha sido recibida con entusiasmo por el jefe de la delegación de VOX, Jorge Buxadé, quien ha subrayado el alcance histórico de la decisión.

Desde Estrasburgo, Buxadé ha calificado la jornada como “un punto de inflexión” y ha asegurado que la nueva regulación responde a una demanda creciente de los ciudadanos europeos. A su juicio, el texto aprobado refuerza la capacidad de los Estados para hacer cumplir la ley, combatir las redes de tráfico de personas y frenar la inmigración irregular.

También Santiago Abascal se ha pronunciado al respecto:

Dijimos que lo haríamos y cumplimos. Gran victoria de VOX y de los Patriotas en el Parlamento Europeo. La prioridad nacional se impone. Hay alternativa. https://t.co/tUK8ATLv7g — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) June 17, 2026

El dirigente de VOX ha puesto en valor el papel de los grupos conservadores y soberanistas en la votación, destacando que su impulso ha sido clave para sacar adelante la iniciativa. Según ha señalado, este bloque ha logrado inclinar la balanza en favor de políticas más firmes, frente a lo que considera una deriva permisiva en materia migratoria durante los últimos años.

Buxadé también ha criticado con dureza la reacción de la izquierda europea, a la que acusa de estar desconectada de los problemas reales que afectan a amplias capas de la población. En este sentido, ha defendido que el nuevo reglamento responde especialmente a las preocupaciones de los sectores más vulnerables, que perciben un impacto directo en ámbitos como la vivienda, los servicios públicos o la seguridad.

En relación con las críticas recibidas desde algunos sectores políticos, el eurodiputado ha rechazado las acusaciones y ha insistido en que la norma aprobada es “proporcionada y necesaria”. Asimismo, ha defendido que las políticas de retorno, junto con la cooperación con terceros países, constituyen herramientas esenciales para ordenar los flujos migratorios y garantizar la estabilidad del modelo europeo.

Buxadé ha advertido además de que el Gobierno español podría oponerse a la aplicación de estas medidas, en línea —según ha indicado— con decisiones anteriores que han generado tensiones en el espacio Schengen. Pese a ello, se ha mostrado convencido de que la Unión Europea avanza hacia una etapa en la que primará el control efectivo de las fronteras.

Para el dirigente de VOX, la aprobación del reglamento no solo supone un avance legislativo, sino también un cambio de paradigma: “Europa empieza a recuperar el rumbo”, ha venido a señalar, insistiendo en que la combinación de seguridad, legalidad y prosperidad debe volver a situarse en el centro del proyecto europeo.