Abascal convierte la «prioridad nacional» de Vox en bandera tras una votación histórica en Estrasburgo

La escena resulta familiar: se lleva a cabo una votación en Estrasburgo, el hemiciclo está dividido y, tras unos minutos, Santiago Abascal lanza un mensaje triunfal en las redes sociales.

Sin embargo, en esta ocasión, el líder de Vox ha encontrado el momento ideal para convertir una norma técnica de la Unión Europea en un hito relevante de su lucha cultural.

Cuenta La Razón que Abascal celebró lo que calificó como una “gran victoria de Vox y de los patriotas” después de la aprobación del Reglamento de Retornos, que endurece los procedimientos para expulsar a inmigrantes en situación irregular y fortalece la cooperación entre Estados para el control de fronteras. El texto fue aprobado con 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones, una amplia mayoría que el partido aprovecha para posicionarse como parte de una corriente europea más dura en cuanto a migración.

“Dijimos que lo haríamos y cumplimos. La prioridad nacional se impone. Hay alternativa”, expresó Abascal, sintetizando en una sola frase el mensaje que Vox desea transmitir: coherencia, triunfo y ruptura con el consenso tradicional sobre inmigración. Este mensaje, acompañado por una imagen del hemiciclo europeo y los resultados de la votación, no solo estaba dirigido a su base electoral; también era una advertencia al PP y al resto de formaciones políticas españolas sobre el nuevo escenario político.

Qué significa “prioridad nacional” en la práctica

El término “prioridad nacional” no es nuevo dentro del discurso de Vox, pero la votación en la Eurocámara le otorga un aire institucional. Más allá del eslogan, esta idea se traduce en:

Preferencia para los nacionales en ciertas ayudas sociales y vivienda pública.

y vivienda pública. Endurecimiento de los criterios de arraigo y tiempo de residencia para acceder a prestaciones asistenciales.

y tiempo de residencia para acceder a prestaciones asistenciales. Un enfoque más riguroso en el control migratorio y las expulsiones de inmigrantes irregulares, ahora respaldado por el nuevo Reglamento de Retornos.

El desafío radica en que la política no siempre se adapta perfectamente a la legalidad. Expertos en derecho constitucional apuntan que ni el marco legal español ni el europeo permiten una discriminación absoluta a favor de los nacionales en todos los ámbitos, especialmente cuando se trata de prestaciones contributivas relacionadas con las cotizaciones o al tratar a ciudadanos de otros países miembros de la UE. Por lo tanto, el debate no gira tanto en torno a si se puede implementar algún tipo de preferencia, sino hasta qué punto se puede estirar este concepto sin vulnerar la Constitución ni los tratados.

Lo que viene ahora

En los meses venideros, diversas cuestiones marcarán cómo avanza esta “victoria”:

La implementación efectiva del Reglamento de Retornos entre los Estados miembros y su impacto real sobre las cifras de expulsiones.

entre los Estados miembros y su impacto real sobre las cifras de expulsiones. Las posibles reformas legales dentro del país destinadas a introducir elementos relacionados con la prioridad nacional en vivienda y ayudas públicas, siempre bajo supervisión del Tribunal Constitucional y conforme a normativa europea.

en vivienda y ayudas públicas, siempre bajo supervisión del Tribunal Constitucional y conforme a normativa europea. La competencia entre PP y Vox por apropiarse del discurso firme sin cruzar formalmente líneas rojas jurídicas.

Mientras tanto, el lema “prioridad nacional” seguirá resonando en carteles, mítines y redes sociales. Y cada votación que tenga lugar en Bruselas o Estrasburgo será vista—para bien o para mal—como una nueva oportunidad para comprobar hasta dónde alcanza esa “gran victoria” que Abascal celebra como si cada sesión plenaria fuera una noche electoral.