La certera queja de Buxadé en Europa: «¡Nadie votó el euro digital en las urnas!»

La contienda por el euro digital ha irrumpido con fuerza en el debate político de España y con eco en Europa.

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento Europeo aprobó este 23 de junio el informe sobre el euro digital, del que es ponente el eurodiputado del PP Fernando Navarrete, con 43 votos a favor, 14 en contra y 1 abstención. VOX ha votado en contra y exige la retirada del proyecto: que se pare por completo.

De modo que tenemos otro enfrentamiento más en Europa entre el partido de Feijóo y el de Abascal, con ideas profundamente distintas frente a temas de calado para los españoles.

Jorge Buxadé, portavoz de VOX en Europa, adopta un enfoque contundente en su oposición al proyecto del BCE, alineándose con la idea de que una decisión de tal magnitud no ha sido sometida a votación y despierta recelos entre los votantes y sectores críticos.

Y es que vean, el PP se ha encontrado en Bruselas defendiendo una regulación junto a fuerzas de izquierda… Quizás, poco más queda por explicar.

La posición de Vox sostiene entonces la crítica, sugiriendo que hay una alianza táctica entre Feijóo, la izquierda y el banco central europeo para impulsar este proyecto “sin condiciones”.

El trasfondo del conflicto es significativo. El BCE aboga por el euro digital como respuesta a la disminución del uso del efectivo y a la dependencia de plataformas privadas de pago, además de considerarlo una herramienta para fortalecer la autonomía estratégica de Europa. Sus defensores aseguran que no reemplazará al dinero en metálico, sino que lo complementará. Sin embargo, sus opositores temen lo contrario: menos privacidad, mayor control sobre las transacciones y un cambio estructural impuesto desde arriba sin un mandato claro de los ciudadanos.

A corto plazo, el rumbo dependerá de dos factores clave: el diseño final del sistema y la habilidad de los partidos para explicar, sin recurrir a eslóganes vacíos, qué implicaciones tendría en la vida cotidiana. Si el euro digital se presenta como una simple extensión tecnológica del efectivo, es probable que la controversia pierda fuerza. En cambio, si se percibe como un instrumento de control o como un salto regulatorio impuesto desde Bruselas, el rechazo podría aumentar. En ese contexto, la frase “nadie votó esto en las urnas” seguirá resonando con fuerza política y peso entre los ciudadanos.