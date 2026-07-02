Vergüenza en Bruselas: Nadia Calviño mete una millonada bestial al ferrocarril de Marruecos

La primera visita oficial de Nadia Calviño a Marruecos como presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha pasado, en cuestión de horas, de ser una simple foto institucional a convertirse en una verdadero vergüenza.

El anuncio de un paquete financiero de 365 millones de euros para potenciar el transporte marroquí ha encendido todas las alarmas en España. La operación es sencillamente vergonzosa y un nuevo escándalo socialista más que apuntar a la larga lista.

Por supuesto aquí afecta todo. Se entrelazan la compleja relación de sumisión de Pedro Sánchez con Rabat, el estado pésimo de las infraestructuras en España y el uso de recursos europeos bajo la dirección de una exministra socialista. Un cóctel explosivo y lamentable.

Qué se ha firmado

Los acuerdos firmados en Rabat entre el BEI y el Gobierno marroquí combinan préstamos y subvenciones europeas, enfocándose en el transporte y la resiliencia infraestructural.

Las claves del paquete son:

365 millones de euros destinados a financiar transporte y redes viales.

destinados a financiar transporte y redes viales. Una operación centrada en el ferrocarril : 50 millones en forma de préstamo del BEI. 15 millones como subvención de la Unión Europea para rehabilitar la red ferroviaria gestionada por la Oficina Nacional de Ferrocarriles de Marruecos.

: Otra operación relacionada con autopistas : 300 millones para mejorar la resiliencia y seguridad de la Société Nationale des Autoroutes du Maroc.

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El propio BEI sitúa esta iniciativa dentro de su estrategia para acompañar a países socios hacia un transporte más seguro y sostenible, además de resaltar la relación privilegiada entre la Unión Europea y Marruecos.

VOX ataca a Calviño y Sánchez

La reacción más contundente ha llegado desde VOX, cómo no, que ha lanzado una ofensiva política tanto en Bruselas como en España contra Calviño y el Gobierno Sánchez.

Las críticas son evidentes:

La denuncia sobre cómo “Sánchez utiliza el BEI” mediante Calviño para favorecer a Marruecos.

mediante Calviño para favorecer a Marruecos. Acusaciones acerca de que se priorizan las infraestructuras marroquíes mientras que en España “los trenes y las carreteras carecen de inversiones adecuadas”.

Una exigencia clara por explicaciones ante las instituciones europeas sobre estos 365 millones destinados al ferrocarril marroquí, además del anuncio sobre otros 700 millones adicionales previstos.

Un análisis sobre cómo VOX exige aclaraciones por los 365 millones destinados por Nadia Calviño al ferrocarril marroquí pone énfasis en que este partido considera este movimiento como un claro ejemplo del desinterés hacia las necesidades españolas frente a las prioridades exteriores del Gobierno.

¿Prioridades europeas o agravio comparativo para España?

Detrás del choque político se esconden varias preguntas fundamentales:

¿Debería el BEI centrarse en apoyar a socios estratégicos como Marruecos mientras algunas regiones españolas claman por inversiones urgentes en cercanías o corredores ferroviarios?

¿Hasta qué punto la presencia de una exministra española al frente del BEI afecta la percepción sobre la neutralidad de esta institución en nuestro país?

¿Se está fortaleciendo un socio clave para la UE en temas migratorios y de seguridad, o se está alimentando una percepción de trato preferente hacia Rabat a expensas del contribuyente europeo?

Para los partidos opositores, la combinación entre una exministra socialista dirigiendo el BEI, un país vecino con tensiones recurrentes con España y un paquete millonario respaldado por Europa es terreno fértil para construir su narrativa sobre agravio comparativo. En cambio, para el Gobierno, esto representa una muestra clara de influencia española dentro de las instituciones comunitarias y estabilidad con un socio estratégico.

Cifras, contexto y alguna ironía

Aparte del ruido político, los números presentan un patrón nítido:

365 millones de euros ya firmados para ferrocarriles y carreteras marroquíes.

ya firmados para ferrocarriles y carreteras marroquíes. Hasta 700 millones adicionales que se prevé movilizar desde el BEI para mejorar el transporte y conectividad en el país magrebí.

que se prevé movilizar desde el BEI para mejorar el transporte y conectividad en el país magrebí. Una red ferroviaria marroquí que continúa expandiéndose, mientras que las cercanías españolas sufren cada avería con titulares alarmantes y malestar ciudadano.

La paradoja es innegable: mientras el discurso oficial europeo resalta la cohesión interna, la imagen del día muestra a una dirigente española promoviendo los trenes marroquíes. Y aquí, muchos viajeros seguirán mirando los paneles informativos en sus estaciones preguntándose si su próximo tren llegará… antes que otro paquete millonario rumbo a Rabat.