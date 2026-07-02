VOX reclama a la Unión Europea que aplique a España el precedente de Malta por la ‘ley de nietos’

El partido VOX ha formalizado este 2 de julio una denuncia ante la Comisión Europea para que inicie un procedimiento de infracción contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

El motivo es la aplicación de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, conocida como “ley de nietos”, y una instrucción administrativa de octubre de 2022 que, según la formación, ha ampliado de forma ilegal el acceso a la nacionalidad española.

El jefe de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, sostiene que no se trata de un reconocimiento de derechos a descendientes, sino de una «concesión masiva» de nacionalidades sin verificar un vínculo real con España ni realizar controles sobre antecedentes penales o riesgos para la seguridad.

Según Buxadé, al adquirir la nacionalidad española se obtiene automáticamente la ciudadanía de la Unión Europea, lo que obliga a la Comisión a actuar para proteger el espacio europeo de libertad, seguridad y justicia. Así lo contó en una televisión:

«Cuando alguien se hace español automáticamente es ciudadano de la Unión Europea, y por tanto la Unión Europea tiene una responsabilidad. La Comisión Europea consiguió que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo que Malta no podía hacer lo que había hecho… Sacaron una ley según la cuál le daban la nacionalidad a cualquier extranjero que llegase y pusiese en una cuenta 700.000 euros o comprase un inmueble. Pero entonces dijeron que había que tener una vinculación efectiva con la nación».

Y es por eso que VOX basa su reclamación en esta reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre Malta. El tribunal dictaminó que un Estado miembro no puede conceder su nacionalidad sin acreditar una vinculación efectiva con el país y VOX cuestiona precisamente la existencia de dicho vínculo en personas que jamás han residido en España y cuyos ascendientes tampoco lo hicieron.

Asimismo, el partido ha denunciado la externalización de la tramitación de estos expedientes a la empresa privada NEORIS y al grupo estatal cubano PALCO, alegando que este proceso carece de las debidas garantías de control. Por ello, han solicitado a la Comisión que investigue los contratos suscritos y la información sobre los controles realizados por el Gobierno.

Esta acción en Bruselas se suma a otras iniciativas de la formación contra la Ley de Memoria Democrática, incluyendo un recurso de inconstitucionalidad pendiente de resolución y escritos ante la Junta Electoral Central para auditar el censo exterior. VOX considera que este proceso es un «intento de fraude» que busca alterar el censo electoral y consolidar situaciones legales que serán difíciles de revertir en el futuro.