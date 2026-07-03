Proyección de Europe Elects: VOX duplicaría sus escaños en un Parlamento Europeo que castiga al bipartidismo tradicional

En el ecuador de la legislatura en el continente, las proyecciones de Europe Elects para el Parlamento Europeo muestran un cambio profundo en el mapa político continental.

Según los datos analizados, el partido español VOX lograría alcanzar los 12 escaños, lo que supone duplicar su actual representación en la Eurocámara.

Este crecimiento se produce en un contexto de ascenso constante de las fuerzas soberanistas, conservadoras y patriotas. El grupo de los Patriotas por Europa (PfE) incrementaría su fuerza con 12 escaños adicionales, situándose en 96, mientras que los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), también suben hasta los 80 escaños.

Por su parte, la Izquierda también registra una subida importante de 15 escaños respecto a las elecciones de 2024.

Hundimiento de socialistas y populares

La encuesta destaca especialmente por el fuerte retroceso de los grupos mayoritarios. El Partido Popular Europeo (EPP) sufriría una pérdida de 14 escaños, quedándose con 174. El castigo es aún más severo para los socialistas (S&D), que perderían 15 escaños, descendiendo hasta los 121 representantes.

Otras formaciones que ven reducida su presencia son los liberales de RE (-7 escaños) y los Verdes/EFA, que pierden 15 asientos en la cámara. Estos datos confirman una tendencia clara hacia el fortalecimiento de las opciones patriotas y conservadoras frente al desgaste de las coaliciones tradicionales que han dominado Bruselas hasta ahora.