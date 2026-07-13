VOX choca con la Eurocámara por Nigeria: la batalla política tras la «resolución cobarde»

La masacre de cristianos en el estado de Plateau, en el centro de Nigeria, ha trascendido de la tragedia a la arena política en Estrasburgo. Mientras las cifras de muertos y desplazados aumentan, el debate en la Eurocámara oscila entre la condena formal y la batalla partidista.

En este contexto, Vox acusa a la mayoría de la Cámara, incluyendo a PP y PSOE, de aprobar una resolución “cobarde” que, según su perspectiva, evita señalar con claridad a los responsables de la persecución de cristianos en Nigeria y diluye el componente religioso del conflicto. Esta fractura no es solo ideológica; también refleja las dudas de la Unión Europea sobre cómo intervenir en un país clave para la seguridad del continente africano.

Qué dice la resolución y qué critica Vox

El Parlamento Europeo aprobó el 9 de julio una resolución centrada en los ataques sistemáticos en Plateau, territorio con una gran mayoría cristiana. En ella se:

Condena “toda la violencia” en la región, sin mencionar explícitamente a los grupos islamistas responsables de muchos de los ataques.

Llama a las autoridades nigerianas a proteger a la población civil y a investigar las masacres.

Enmarca la crisis dentro de un contexto más amplio de conflictos intercomunitarios y fragilidad institucional.

Vox, por su parte, considera que este enfoque es insuficiente. Denuncia que la resolución no hace mención directa a la persecución de cristianos como fenómeno específico y critica el uso de “eufemismos” que evitan nombrar el componente islamista de los ataques y la responsabilidad de Nigeria. La formación aboga por llamar a estas masacres por su nombre, para no invisibilizar la dimensión religiosa del problema.

Antecedentes: Nigeria, violencia crónica y cristianos en la diana

Nigeria presenta varios focos de inestabilidad:

En el norte, la insurgencia de Boko Haram ha golpeado tanto a comunidades cristianas como musulmanas consideradas “moderadas”.

ha golpeado tanto a comunidades cristianas como musulmanas consideradas “moderadas”. En el cinturón central, donde se encuentra Plateau, se cruzan conflictos intercomunitarios, tensiones agrarias y rivalidades étnicas, con un fuerte componente religioso enfrentando a ambas comunidades.

En el sur, la violencia vinculada a la extracción de recursos y la criminalidad organizada agravan la situación.

Organizaciones como Ayuda a la Iglesia Necesitada han documentado ataques contra:

Iglesias y escuelas cristianas

Poblaciones rurales de mayoría cristiana

Líderes religiosos y fieles secuestrados o asesinados.

A nivel europeo, la Eurocámara ha reconocido la “cristianofobia” en resoluciones anteriores, aunque esto convive con un enfoque más amplio que busca incluir todas las comunidades perseguidas. En España, el Congreso aprobó una iniciativa centrada en la persecución de cristianos, reflejando una sensibilidad que contrasta con la división política en Estrasburgo.

La fractura política en la Eurocámara

La crítica de Vox pone de manifiesto varias tensiones:

Lenguaje y diagnóstico – Una mayoría en el Parlamento prefiere términos generales como “violencia” y “conflictos intercomunitarios” para evitar tensar las relaciones con el Gobierno nigeriano. – Vox aboga por hablar de “persecución cristiana”, enfatizando la identidad religiosa de las víctimas para exigir una respuesta más contundente.

Geopolítica y diplomacia – Nigeria es un socio vital para la UE en temas como seguridad y migración, lo que lleva a Bruselas a tratar de mantener un equilibrio que no comprometa su relación con Abuja. – Vox considera que esta postura resulta en una respuesta insuficiente ante lo que describe como “masacre” de comunidades cristianas.

Uso interno del tema – Vox vincula este caso a su narrativa sobre la falta de atención de Europa a la persecución de cristianos, contrastando con el enfoque de PP y PSOE, que han presentado iniciativas en defensa de estos grupos.

El relato de Vox incluye detalles sobre el proceso de la resolución y las enmiendas rechazadas. Se plantea la posibilidad de que la presión europea pueda tener un impacto real a corto plazo pero con limitaciones significativas.

Escenarios de evolución: de la retórica a la presión efectiva

La resolución aprobada podría enviar un mensaje político al Gobierno nigeriano y crear un contexto para condicionar la cooperación de la UE según avances en la protección de minorías religiosas. Sin embargo, factores como la capacidad del Ejecutivo nigeriano y las prioridades competing de la UE limitan su efectividad.

A corto plazo, los poderes en juego reflejan la tensión entre la urgencia de respuestas adecuadas y la necesidad de preservar relaciones estratégicas.

Un tema incómodo que no desaparece

La persecución de cristianos en Nigeria es un indicador de la disposición de la UE a nombrar públicamente los conflictos donde se entrelazan religión, violencia y alianzas estratégicas. La denuncia de Vox no cierra el debate; más bien, lo coloca en el centro de la conversación política europea, donde cada declaración y silencio tiene un impacto considerable.