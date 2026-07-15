Tremendo zasca de Buxadé a Susana Díaz en TV: ¿Sabe lo que están esperando los andaluces...?

No tuvo mucho este combate dialéctico porque, como en el España-Francia del Mundial, si uno de los dos equipos no comparece, desluce la jugada.

Y en eso es lo que dejó Jorge Buxadé, eurodiputado de VOX, a la socialista expresidenta de Andalucía, Susana Díaz.

«¡Están los andaluces esperando recuperar los 780 millones de los ERE!»

Ella, por su parte, insistía en un eslogan para intentar afear a su oponente la utilización de su procedencia, pero pinchó en hueso: «¡No soy menos que usted por ser andaluza», insistía sin éxito.

💥Choque en directo entre Buxadé @Jorgebuxade y Susana Díaz. El eurodiputado de Vox lanza un dardo: “Están los andaluces esperando los 680 millones de los ERE” #Código10 pic.twitter.com/hFyhwAJrDO — Jali #STOPokupas (@jaliroller) July 15, 2026

La deuda pendiente de los ERE

El trasfondo de estas declaraciones incluye la espera de los andaluces para recuperar 680 millones de euros relacionados con el escándalo de los ERE, uno de los casos de corrupción más importantes en la historia reciente de Andalucía, que sigue generando debate político y demandas de justicia y reparación económica. Algo que debería dejar a todo socialista andaluz directamente incapacitado para el debate político.