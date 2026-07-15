Vox lleva la lucha contra la ‘ley de nietos’ hasta Bruselas

La ofensiva de Vox contra la conocida como ley de nietos ha trascendido el ámbito nacional y ha tomado un rumbo que la lleva al escenario comunitario.

El objetivo, al que no renuncian, es evidente: desactivar la disposición de la Ley de Memoria Democrática que permite a hijos y nietos de exiliados acceder a la nacionalidad, un cambio que ha modificado el mapa electoral y demográfico español en un lapso de solo cuatro años8.

Qué es exactamente la ley de nietos y por qué vuelve al centro del escenario

La ley de nietos no es una norma aislada; forma parte de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, que abrió una nueva puerta a la nacionalidad española para ciertos descendientes de exiliados y de quienes perdieron su ciudadanía por razones políticas, ideológicas, religiosas o de orientación sexual durante la Guerra Civil y la dictadura8.

Prácticamente, esta ley permite a tres grandes grupos optar a la nacionalidad:

Hijos y nietos que nacieron fuera de España de padres o abuelos españoles que se exiliaron, así como aquellos que perdieron o no pudieron transmitir la nacionalidad.

Descendientes mayores de edad de quienes ya habían sido reconocidos como españoles de origen por la anterior ley de memoria.

Hijos e hijas de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad al casarse con extranjeros antes de 19787.

El impacto de esta modificación justifica la intensidad del debate político: hasta la primavera de 2026, se habían registrado alrededor de 1,2 millones de solicitudes, con más de 300.000 nuevas inscripciones en el Registro Civil. Según RTVE, más de 490.000 expedientes ya han sido aprobados, y si se suman las citas pendientes, el número de beneficiarios podría llegar a varios millones.

Para el Gobierno de Pedro Sánchez, se trata de una efectiva medida de reparación histórica que restituye derechos a quienes fueron perseguidos y forzados al exilio. Sin embargo, para Vox, es una estrategia para “inflar el censo electoral”, atraer votantes desde el exterior y abrir la puerta a posibles abusos en la concesión de nacionalidades1.

La estrategia de Vox: del Congreso a Bruselas pasando por los parlamentos autonómicos

La ofensiva de Vox se organiza en tres frentes que combinan presión política, contiendas jurídicas y narrativas mediáticas1:

Frente europeo – Presentación de una denuncia formal ante la Comisión Europea contra el Gobierno español, habilitando el caso como una posible transgresión del Derecho de la Unión respecto a la nacionalidad y sus efectos sobre el mercado interior3. – Activación del grupo Patriots for Europe en el Parlamento Europeo, donde los eurodiputados de Vox buscan establecer alianzas con fuerzas euroescépticas y conservadoras para cuestionar la Ley de Nietos desde la perspectiva de la integridad del censo, la seguridad y el posible “efecto llamada”.

Frente nacional institucional – Recursos y argumentaciones presentadas ante el Tribunal Constitucional y la Junta Electoral Central, intentando cuestionar tanto la constitucionalidad de la norma como el impacto que los nuevos ciudadanos podrían tener en próximos procesos electorales. – Presión sobre el Partido Popular, demandándole que no solo modere su discurso, sino que se comprometa a revisar de forma oficial la nulidad de pleno derecho y a suspender instrucciones administrativas que favorecen la aplicación de la ley2.

Frente autonómico y de opinión pública – Propuestas y mociones en parlamentos autonómicos para forzar al PP y a otros partidos a tomar una postura, trasladando el debate del ámbito jurídico al político y simbólico. – Campaña comunicativa que relaciona la ley con un supuesto “fraude masivo” en la concesión de nacionalidades y con una alteración del equilibrio electoral, especialmente en circunscripciones con un fuerte voto emigrante4.

La tabla que se presenta a continuación muestra los mecanismos que Vox ha activado y el tipo de impacto que buscan:

Frente de actuación Instrumento clave Objetivo político principal Comisión Europea Denuncia ante Ursula von der Leyen3 Cuestionar la compatibilidad de la ley con el Derecho de la UE Parlamento Europeo Grupo Patriots for Europe Internacionalizar el debate y sumar aliados Tribunal Constitucional / JEC Recursos y quejas formales Limitar efectos electorales y jurídicos Parlamentos autonómicos Mociones y proposiciones Obligar al PP a definirse y polarizar el debate Opinión pública en España Campaña mediática y redes2 Deslegitimar la ley como “ingeniería electoral”

Consecuencias políticas: censo, voto exterior y pulso con el PP

El aspecto electoral se encuentra en el corazón de esta disputa. Aquellos que han conseguido la nacionalidad a través de esta norma pueden ejercer su derecho al voto en elecciones en España, al igual que cualquier otro ciudadano. En un sistema donde el voto exterior ha jugado un papel determinante en varias circunscripciones, la expansión del censo no es un asunto trivial.

En este sentido, Vox persigue lograr dos efectos simultáneos:

Internos , presionando al PP para que asuma el compromiso de revertir o limitar la implementación de la ley si llegan al Gobierno. La advertencia de “llevarlo a Bruselas” ya ha conseguido que los populares endurezcan su discurso, obligándolos a encontrar un equilibrio entre la defensa de la memoria histórica y la crítica al uso político de la nacionalidad.

, presionando al PP para que asuma el compromiso de revertir o limitar la implementación de la ley si llegan al Gobierno. La advertencia de “llevarlo a Bruselas” ya ha conseguido que los populares endurezcan su discurso, obligándolos a encontrar un equilibrio entre la defensa de la memoria histórica y la crítica al uso político de la nacionalidad. Externos, colocando a España en el centro del debate europeo sobre cómo los Estados pueden ampliar su censo a través de la nacionalización de descendientes de exiliados, con posibles repercusiones en derechos de residencia, acceso al mercado laboral y participación política dentro de la Unión4.

Este choque resucita también la conversación sobre el voto exterior, el control que ejercen los consulados y la calidad de los registros electorales, un viejo debate que la Ley de Nietos vuelve a situar en la primera línea9.

Curiosidades y datos llamativos de la batalla por la ley de nietos