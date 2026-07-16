Buxadé (VOX) lamenta la decisión del TJUE: «La unidad de España solo será defendida por los españoles»

Jorge Buxadé, máximo representante de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo, ha manifestado una postura firme tras conocerse la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respecto a la ley de amnistía.

Para el eurodiputado, el fallo judicial confirma una tesis que su formación sostiene desde hace tiempo: la defensa del orden constitucional y la integridad territorial de España no pueden delegarse en organismos internacionales, sino que deben ser salvaguardadas por los propios ciudadanos españoles.

El dirigente ha sido especialmente crítico con aquellos sectores políticos que generaron expectativas sobre una posible intervención de Bruselas para anular la normativa o facilitar la entrega de Carles Puigdemont a la justicia. Según Buxadé, es momento de que quienes prometieron soluciones desde Europa den explicaciones ante lo que considera una decepción institucional.

En su análisis, el origen del problema actual radica en la «politización del Tribunal Constitucional», cuya reciente sentencia sobre la amnistía describe como el ataque más grave sufrido por el Estado de derecho en la historia reciente, fruto de lo que denomina un «pacto inmoral» de Pedro Sánchez con sectores golpistas para asegurar su permanencia en el poder.

Buxadé ha subrayado que la soberanía y la unidad nacional no pueden quedar al arbitrio de tribunales extranjeros ni de instituciones condicionadas por intereses políticos. En este sentido, ha reafirmado el compromiso de VOX para trabajar en beneficio de los intereses nacionales y ha adelantado que, en caso de alcanzar una mayoría suficiente en el Gobierno, se implementarán todas las medidas necesarias para revertir las consecuencias de las políticas adoptadas por el actual Ejecutivo y sus aliados separatistas.

En conclusión, el mensaje de Buxadé es un llamamiento a la movilización de una mayoría social dispuesta a recuperar la legalidad y la dignidad de la nación. El eurodiputado insiste en que esperar soluciones externas para problemas internos es un error, y que solo la determinación de los españoles permitirá restaurar la integridad del sistema constitucional frente a los desafíos territoriales.