Buxadé (VOX): «Si esta invasión de Ceuta fuera en otro sitio, estaríamos hablando de guerra híbrida»

La crisis en Ceuta ha emergido nuevamente como un tema central en la confrontación política entre Vox y el Ejecutivo.

En una charla con El Debate, por la periodista Natalia Cristóbal, Jorge Buxadé afirma que, si se produjera una situación similar en la frontera entre Bielorrusia y Polonia o con Finlandia, estaríamos hablando de guerra híbrida. Y el titular es elocuente.

Un mensaje que, aunque recurrente en el discurso de Vox, cobra especial relevancia por su tono y su contexto actual. El partido no presenta la presión migratoria sobre la ciudad autónoma como un simple problema de gestión fronteriza, sino como una táctica de coerción política dirigida contra España. Esta noción ha sido reforzada últimamente por sindicatos policiales y el propio discurso del partido.

Ceuta como un símbolo político y de seguridad

La postura de Buxadé posiciona a Ceuta dentro de un marco de seguridad nacional. Para el eurodiputado, el fallo del Gobierno no radica únicamente en la operatividad, sino en una falta de enfoque: considera que hace falta establecer una política exterior “seria”, y que sobran los discursos moderados. Según él, lo que está sucediendo en la frontera debería ser analizado de una manera mucho más contundente.

El enfoque tiene un objetivo claro para Vox. Le permite vincular inmigración, frontera, soberanía y el desgaste del Gobierno en una única narración. Sin embargo, el término guerra híbrida no se aplica de la misma forma en todos los contextos. En Europa del Este, a menudo se refiere a tácticas que combinan presión militar, desinformación, ciberataques y otros métodos no convencionales. La comparación en el caso de Ceuta resulta politícamente impactante, aunque abordada desde un punto de vista jurídico y estratégico puede ser más cuestionable.

El enfoque de Vox: presión, soberanía y respuesta contundente

El partido liderado por Santiago Abascal lleva tiempo insistiendo en que Marruecos utiliza la migración como un mecanismo de presión sobre España. Por ello, Buxadé ha acusado también al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser culpable de la situación migratoria en Ceuta, a la que definió como un “asalto masivo”.

Este discurso se alinea con otras intervenciones recientes del partido, que ha reclamado mayor vigilancia en la frontera, un cambio en la relación con Rabat y una respuesta más firme por parte de las instituciones europeas. La estrategia es diáfana: convertir Ceuta en un símbolo del presunto debilitamiento del Estado y en un indicador de que el Gobierno no controla ni el relato ni la frontera.

La connotación de “guerra híbrida”

Esta expresión tiene un contexto claro en el debate europeo. Se emplea para describir acciones que, sin llegar a constituir una guerra convencional, pretenden desestabilizar a un adversario a través de diversos métodos simultáneamente. En este marco, la presión migratoria puede ser vista como una herramienta de coerción si hay una voluntad política de utilizarla con ese fin.

En España, no obstante, el término lleva aparejada una connotación política mucho más significativa que técnica. JUPOL, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, ha aludido a “presión de guerra híbrida” al referirse a la entrada de migrantes en Ceuta, y medios como El Mundo y El Español han recogido esta misma interpretación en sus coberturas recientes. Aunque esto no convierte la tesis en una verdad absoluta, sí sugiere que este enfoque está ganando terreno en sectores específicos del debate público.

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Efectos políticos inmediatos

La intervención de Buxadé tiene múltiples propósitos. Refuerza la postura más dura de Vox, obliga al PP a posicionarse en un terreno delicado y reanuda el debate sobre hasta qué punto el Gobierno debería responder desde una perspectiva de seguridad o desde una óptica de gestión. En el ámbito político español, la distinción entre ambas nunca es trivial; en ocasiones, determina el titular, y en otras, es lo que provoca el eco de una semana entera.

Además, este asunto se interrelaciona con un problema mayor: la relación siempre delicada entre España y Marruecos, siempre sujeta a interpretaciones diversas y lista para estallar ante el más mínimo roce. Cuando la frontera de Ceuta se convierte en un escenario de controversia, el tema pasa a involucrar cuestiones de soberanía, diplomacia y la credibilidad del Estado.

Un apunte interesante para continuar la reflexión

La expresión guerra híbrida parece sugerir el título de una serie, pero en el léxico estratégico europeo tiene un significado serio y muy preciso. Otra curiosidad: Ceuta, debido a su ubicación, suele ocupar un lugar destacado en el debate público mucho más allá de su tamaño geográfico, como si la geografía española tuviera allí un altavoz perpetuo. Y, como bien se sabe en política, los territorios pequeños a menudo producen ruidos desproporcionados.