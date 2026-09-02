VOX exige a Bruselas una respuesta contundente ante la invasión a Ceuta: «Es un acto de guerra híbrida promovido por Marruecos»

VOX ha trasladado a Bruselas su ofensiva política por los hechos ocurridos en Ceuta los días 30 y 31 de julio. La formación exige a las instituciones europeas una respuesta “contundente” frente a Marruecos y sostiene que no se trató de un episodio migratorio, sino de un ataque contra la soberanía española que debe ser reconocido como “un acto de guerra híbrida”.

El jefe de la Delegación de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha participado este miércoles junto al resto de eurodiputados del partido en una concentración celebrada ante la Eurocámara en defensa de Ceuta y de la soberanía nacional. Desde allí, ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez y ha reclamado una implicación directa de la Unión Europea.

«España se encuentra ante la hora más peligrosa, dura y grave desde el intento de golpe de Estado en Cataluña en octubre de 2017», ha advertido Buxadé ante los medios. El eurodiputado ha sostenido que los acontecimientos en Ceuta no pueden reducirse a la llegada irregular de personas ni a un incidente fronterizo más.

«No estamos ante un salto inmigratorio ni ante un acto de invasión inmigratoria, sino ante un acto de invasión en sentido estricto de nuestro territorio. Un acto de guerra híbrida promovido, orquestado y animado por Marruecos», ha afirmado.

El partido de Santiago Abascal resalta que Ceuta es territorio español y, por tanto, parte de la Unión Europea. La formación reclama que Bruselas trate cualquier ataque contra su integridad territorial como un problema que afecta a todos los Estados miembros y no como una cuestión bilateral entre España y Marruecos.

Buxadé también ha apuntado directamente al Ejecutivo. Según ha denunciado, informes policiales publicados indicarían que el Gobierno conocía con antelación lo que podía suceder durante los días 30 y 31 de julio y no adoptó medidas para evitarlo. «No hizo nada», ha asegurado el dirigente de VOX.

A partir de esa premisa, el eurodiputado ha endurecido aún más su acusación: «Estamos ante un evidente acto de traición a España». Reitera por ello su exigencia de activar el artículo 102 de la Constitución, que regula la responsabilidad criminal del presidente del Gobierno y de los miembros del Ejecutivo por delitos como la traición.

Para que esa vía pueda iniciarse, la Constitución exige la iniciativa de una cuarta parte de los miembros del Congreso y la aprobación por mayoría absoluta de la Cámara.

Carta a Von der Leyen

La Delegación de VOX en el Parlamento Europeo también ha remitido este miércoles una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; a la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas; y al comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner.

En ella, VOX reclama una condena formal de lo que define como un ataque contra la soberanía y la integridad territorial de España. También pide que la Unión Europea reconozca los hechos como una acción de guerra híbrida y aplique medidas concretas contra Marruecos.

Las exigencias incluyen la suspensión de los acuerdos entre la Unión Europea y Marruecos, la paralización de los pagos que sigan pendientes, la suspensión de visados para nacionales marroquíes y la propuesta de sanciones contra el Reino de Marruecos.

Buxadé ha comparado el caso con la respuesta europea a la invasión rusa de Ucrania. «Si lo hemos hecho con Rusia por atacar Ucrania, debemos hacerlo frente a quien ha atacado a un Estado miembro de la Unión Europea», ha defendido.

Presión al PP

El dirigente de VOX ha dirigido también un mensaje al Partido Popular. Ha pedido a los populares que revisen su negativa a respaldar la iniciativa para exigir responsabilidades al Gobierno por una posible traición.

«Le pedimos al Partido Popular que le dé una vuelta y que se replantee su decisión de no apoyar nuestra pretensión de juzgar por traición al señor Sánchez y a su Gobierno, previa autorización del Congreso de los Diputados», ha señalado.

VOX sostiene que el PP no puede limitarse a criticar la actuación del Ejecutivo y debe respaldar acciones institucionales que, a juicio del partido, respondan a la gravedad de los hechos. La formación considera que el debate no afecta solo a la gestión de la frontera, sino a la defensa de la soberanía nacional y a la capacidad del Estado para responder ante presiones externas.