VOX presiona a Bruselas para que sancione a Marruecos por la invasión de Ceuta tras el informe de la Policía

VOX ha elevado la presión sobre Bruselas para que la Unión Europea adopte medidas contra Marruecos tras el informe de la Policía Nacional que, según la formación, acredita la implicación de agentes marroquíes en el asalto masivo a la frontera de Ceuta.

El jefe de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha remitido este jueves una pregunta escrita a la Comisión Europea para exigir explicaciones sobre la respuesta que pretende dar ante lo ocurrido y reclamar medidas para «reparar» el daño que, a juicio del partido, se ha producido sobre la soberanía española.

La iniciativa llega después de que trascendiera un informe de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (UCRIF) de la Policía Nacional solicitado por la Audiencia Nacional. Según la interpretación de VOX, el documento señala que existió una «planificación previa» por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos y que sus agentes actuaron como «guías activos» durante la entrada masiva.

El partido destaca especialmente las referencias del informe a agentes marroquíes uniformados y de paisano. Según VOX, el documento recoge que los inmigrantes recibieron indicaciones de las fuerzas de seguridad del país vecino y que estas facilitaron y organizaron el flujo hacia determinados puntos de acceso a territorio español. La formación considera que estos elementos demostrarían que no se trató de un episodio espontáneo o incidental.

Con este argumento, Buxadé reclama a la Comisión Europea que determine si lo sucedido puede considerarse un ataque híbrido de un tercer Estado mediante la instrumentalización de personas inmigrantes. VOX pretende que Bruselas valore también la suspensión del Acuerdo euromediterráneo de asociación entre la Unión Europea y Marruecos, así como de cualquier otra financiación comunitaria destinada al país.

La tercera petición de la formación es todavía más contundente: que la Unión Europea estudie la imposición de sanciones económicas a Marruecos. VOX plantea que se adopten medidas similares a las contempladas en otros casos de ataques híbridos contra Estados miembros.

La formación considera que el contenido del informe policial confirma las denuncias que viene realizando desde el comienzo de la crisis y acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de no haber respondido adecuadamente ante la amenaza. En su comunicado, VOX sostiene que el Ejecutivo permitió una situación que afectó directamente a la soberanía española y reclama ahora una respuesta europea «a la altura» de la gravedad de los hechos.

Buxadé no se ha limitado a dirigirse a la Comisión Europea. El eurodiputado también ha informado al resto de parlamentarios europeos sobre la situación y ha puesto a su disposición el informe policial íntegro mediante correo electrónico.

El movimiento pretende trasladar el conflicto al ámbito comunitario y convertir la actuación de Marruecos en una cuestión europea. VOX sostiene que la instrumentalización de la inmigración como mecanismo de presión sobre España no puede quedar sin respuesta y reclama que Bruselas utilice las herramientas políticas y económicas de las que dispone.

La petición se produce, además, en un momento en el que el contenido del informe policial ha reavivado el debate sobre las circunstancias que rodearon el asalto de Ceuta y sobre el papel desempeñado por Marruecos. Para VOX, las conclusiones recogidas en el documento justifican una reacción de las instituciones europeas y abren la puerta a adoptar medidas contra Rabat.

Ahora la pelota está en el tejado de la Comisión Europea, que deberá responder a las preguntas planteadas por la delegación de VOX y fijar su posición sobre las medidas que podrían adoptarse ante la actuación atribuida por el partido a las autoridades marroquíes.