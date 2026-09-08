Buxadé celebra el freno del Supremo a la Ley de Nietos: «Hay que seguir denunciando las tropelías socialistas”

El Tribunal Supremo ha estimado las medidas cautelares solicitadas por Vox contra las instrucciones dirigidas a las oficinas consulares en relación con la llamada Ley de Nietos. La resolución supone la suspensión temporal de esas directrices que, según la formación, alteraban de forma irregular el censo electoral.

Jorge Buxadé, portavoz del Departamento Jurídico de Vox, junto a Marta Castro, valoró este lunes la decisión del alto tribunal. “Hemos parado la alteración ilegal del censo por el Partido Socialista, pero no es suficiente”, afirmó Buxadé.

El dirigente explicó que la actuación judicial de su partido busca garantizar la legalidad, los derechos fundamentales y las garantías del censo electoral. Subrayó que lo importante es la defensa de esos derechos y el trabajo jurídico que ha permitido obtener esta resolución, “al margen de quienes pretendan atribuirse sus resultados”.

Buxadé insistió en que la adopción de las medidas cautelares constituye un avance, pero no agota la actuación de Vox. “Hemos de continuar denunciando las tropelías del Partido Socialista persiguiéndoles judicialmente y no aceptando ninguna de sus premisas”, declaró.

Sobre la Ley de Nietos

La Ley de Nietos permite a descendientes de españoles exiliados durante la Guerra Civil y el franquismo solicitar la nacionalidad española. El Gobierno emitió instrucciones a los consulados para su aplicación práctica. Vox presentó recurso al considerar que esas instrucciones vulneraban la normativa electoral y podían modificar de manera irregular el censo, afectando a los derechos de los electores y a las garantías del proceso democrático.

El Tribunal Supremo ha acogido ahora las pretensiones cautelares de Vox, lo que implica la suspensión provisional de las instrucciones impugnadas mientras se resuelve el fondo del asunto.