VOX consigue que el Parlamento Europeo investigue sobre el terreno lo ocurrido en Ceuta

Los coordinadores de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo han aprobado este jueves una misión oficial de investigación a Ceuta. La propuesta, impulsada por VOX, ha recibido el respaldo del Partido Popular Europeo, del grupo ECR y de ESN, lo que ha permitido sacar adelante la iniciativa. Se trata de un paso significativo, ya que la Comisión de Peticiones es el órgano encargado de examinar las reclamaciones que los ciudadanos de la Unión Europea presentan ante la Eurocámara.

El acuerdo incluye dos momentos clave en el calendario. En primer lugar, se celebrará un debate el próximo 28 de septiembre por la tarde, en el que los eurodiputados podrán exponer sus posiciones y analizar el alcance de las peticiones recibidas. Posteriormente, entre el 22 y el 25 de febrero, una delegación oficial viajará a Ceuta. Durante esos días, los parlamentarios europeos tendrán la oportunidad de conocer sobre el terreno lo sucedido, mantener encuentros con los afectados y recabar información de primera mano.

Una vez concluida la visita, el Parlamento Europeo elaborará un informe con las conclusiones de la investigación, documento que servirá para arrojar luz sobre los hechos y dejar constancia de las denuncias presentadas.

La Comisión de Peticiones ha recibido hasta el momento cinco peticiones relacionadas con la situación en Ceuta. Entre sus promotores se encuentran Ana Isabel Delgado, Aldara Gómez Conde, varios ciudadanos anónimos y organizaciones dedicadas a la defensa de las fronteras europeas. Estas reclamaciones han sido el punto de partida para que la Comisión decidiera enviar una misión de investigación.

Desde VOX han avanzado que pedirán a la delegación que se reúna con representantes de JUPOL, asociaciones vecinales y ciudadanos ceutíes. Asimismo, solicitan que se escuche a mujeres víctimas de violencia sexual que deseen prestar testimonio, siempre respetando su intimidad y garantizando la confidencialidad de sus declaraciones. El partido exige que la investigación aclare con precisión qué ocurrió, cómo actuaron las autoridades competentes y qué responsabilidades debe asumir el Gobierno de Pedro Sánchez por la desprotección de la ciudad autónoma.

El informe final que elabore el Parlamento Europeo no solo recogerá las conclusiones de la misión, sino que también documentará de manera oficial las denuncias de los ciudadanos ante una institución europea. De este modo, las voces de quienes han sufrido las consecuencias de los hechos quedarán registradas en un documento de carácter institucional, lo que puede tener relevancia tanto política como mediática.