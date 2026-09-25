VOX acorrala a Sánchez en Bruselas por el «caso Leire» y las cloacas del PSOE

El caso Leire ha saltado de los juzgados españoles a las instituciones europeas. VOX ha trasladado a Bruselas la investigación sobre un posible desvío de fondos europeos del PSOE, mientras la Fiscalía Europea solicita información para esclarecer si parte de los recursos destinados a la campaña de las elecciones europeas de 2024 podría haberse utilizado en actividades ajenas a su finalidad declarada.

Este paso no implica, por sí mismo, la existencia de irregularidades. Sin embargo, sí señala que el asunto ha tomado una envergadura supranacional. Cuando se menciona dinero vinculado al presupuesto comunitario, Bruselas ya no es solo un escenario institucional, sino un posible ámbito de control. La Fiscalía Europea mostró interés en julio por una denuncia presentada por un particular. En dicho escrito se instaba a investigar si los fondos de la campaña del Parlamento Europeo de 2024 fueron desviados para apoyar actividades vinculadas a Leire Díez, exmilitante socialista que está bajo el foco de investigación de la Audiencia Nacional.

El jefe de la Delegación de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, exige explicaciones a la Comisión Europea ante la posible utilización de fondos vinculados a las elecciones europeas:

«Bruselas no puede exigir transparencia y Estado de Derecho a los europeos mientras mira hacia otro lado cuando las sospechas alcanzan al partido que gobierna España y a quienes hoy ocupan algunos de los puestos más importantes de las instituciones europeas. Si se acredita que dinero vinculado a una campaña europea terminó sirviendo para fines distintos de aquellos para los que estaba destinado, la Comisión tendrá que explicar hasta dónde llega su responsabilidad política y qué medidas piensa adoptar»

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil llevó el tema al juez Santiago Pedraz, encargado del caso. El magistrado respondió el 23 de septiembre indicando que los hechos sobre los que se solicitaba información ya estaban bajo su investigación. Este avance es significativo: la Fiscalía Europea deberá decidir si cuenta con elementos suficientes para asumir parte de las indagaciones o coordinarse con la investigación en curso en España.

Distinguir entre una sospecha y un delito comprobado es crucial. Hasta ahora, el organismo europeo está examinando si realmente hay fondos comunitarios implicados y si los hechos denunciados podrían dañar los intereses financieros de la Unión Europea. No ha quedado claro que el PSOE esté involucrado en una malversación.

El pago que genera inquietudes

La documentación relacionada con el caso indica una operación publicitaria con Crónica Libre, un medio digital vinculado a Leire Díez. Según las informaciones disponibles, el PSOE había considerado inicialmente una inversión cercana a 20.000 euros, aunque finalmente realizó un desembolso de 14.980 euros antes de impuestos, lo que asciende a 18.125 euros con IVA.

Esta cantidad, por sí sola, no prueba un uso indebido. La pregunta que debe resolverse es otra: si el servicio publicitario fue realmente contratado, se llevó a cabo y guardó relación con la campaña electoral, o si el coste encubría otro propósito. Para aclararlo, será necesario revisar contratos, facturas, contenidos divulgados y el recorrido del dinero.

La Fiscalía Europea no ha confirmado que los 18.125 euros provengan de fondos protegidos por la Unión ni que se hayan utilizado para actividades distintas a las anunciadas. Su solicitud busca precisamente despejar estas incógnitas. No obstante, en la política española, la mera aparición de una factura que suscite dudas empieza a mover engranajes.

Elemento bajo revisión Qué debe determinarse Pago a Crónica Libre Si correspondió a publicidad efectiva Origen del dinero Si estaba vinculado a financiación europea Destino final Si se ajustó al objeto electoral declarado Responsabilidades Si existen indicios penales, contables o administrativos

El partido sostiene que las instituciones comunitarias deben examinar cualquier posible uso irregular de fondos vinculados a una campaña europea.

La pesquisa española sobre el círculo de Díez ya ha sometido a examen supuestos pagos, contactos y gestiones que, según la hipótesis judicial, buscaban influir en causas que involucran a personas ligadas al partido. La dimensión económica plantea una cuestión especialmente delicada: quién financió qué, con qué dinero y con qué propósito.

Este caso también podría revivir el debate acerca de la financiación electoral y la publicidad en medios digitales. Las formaciones políticas suelen contratar campañas en diversos tipos de publicaciones, pero la obligación de justificar el servicio no desaparece por el hecho de que el proveedor tenga una inclinación política o porque la factura sea relativamente modesta.

Entre los aspectos más notables se encuentra el hecho de que el expediente europeo surgió a raíz de la denuncia de un particular y no por una acción espontánea de la Fiscalía. Asimismo, resulta curioso que una partida de poco más de 18.000 euros haya abierto un canal institucional tan significativo. En Bruselas, a menudo, la dimensión de la factura importa menos que la cuestión que la acompaña: si el anuncio era realmente un anuncio o simplemente llevaba disfraz de campaña.