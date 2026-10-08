VOX lleva el «caso Leire» a Bruselas y exige explicaciones por los fondos europeos

VOX ha trasladado a la Comisión Europea las informaciones sobre el posible uso de fondos vinculados a la campaña del PSOE para las elecciones europeas de 2024 en pagos relacionados con el denominado ‘caso Leire’. La iniciativa se produce después de que la Fiscalía Europea haya solicitado información para determinar si la investigación puede afectar a fondos de la Unión Europea.

El jefe de la Delegación de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha registrado una pregunta parlamentaria en la que reclama a la Comisión que aclare qué consecuencias tendría para las instituciones comunitarias que se acreditara un uso irregular de fondos vinculados a aquella campaña electoral.

La actuación de VOX llega después de que la Fiscalía Europea se interesara por la investigación que dirige el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y solicitara información para determinar si los hechos investigados afectan a los intereses financieros de la Unión.

Pagos a un medio vinculado a Leire Díez

La investigación analiza, entre otros extremos, varios pagos realizados durante las campañas electorales de 2024 a Crónica Libre, medio relacionado con Leire Díez. Una testigo que prestó declaración ante la Unidad Central Operativa (UCO) puso en duda la justificación de algunos de estos pagos y afirmó que el medio contaba con una capacidad limitada para asumir más publicidad.

En el caso de la campaña para las elecciones europeas, la investigación contempla un pago de 5.000 euros.

La Fiscalía Europea había recibido previamente una denuncia para determinar si los hechos podían quedar dentro de sus competencias. El pasado 7 de julio, el organismo comunitario solicitó conocer si en la investigación existían indicios de una posible afectación de fondos europeos. Posteriormente, la UCO trasladó la documentación al juez Pedraz.

VOX reclama explicaciones sobre el impacto en Bruselas

Para VOX, la investigación tiene una dimensión europea adicional por la relevancia que ocupan actualmente algunos de los dirigentes socialistas que concurrieron a aquellas elecciones.

Teresa Ribera, cabeza de lista del PSOE en las elecciones europeas de 2024, ocupa actualmente el cargo de vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, mientras que Iratxe García preside el Grupo de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo.

En este contexto, Buxadé pregunta a la Comisión qué valoración realiza de las revelaciones dentro de su seguimiento del Estado de Derecho en España y qué consecuencias tendría una eventual acreditación de una financiación irregular de aquella campaña.

La pregunta parlamentaria plantea también si, en ese supuesto, podría verse afectada la legitimidad política de los cargos europeos que se hubieran beneficiado de aquella candidatura y, en particular, la credibilidad de quienes actualmente forman parte de las instituciones comunitarias.

Pregunta por los fondos europeos destinados a España

VOX cuestiona además a la Comisión sobre la posible aplicación del Reglamento 2020/2092, que establece un régimen de condicionalidad para proteger el presupuesto de la Unión Europea.

En concreto, Buxadé pregunta si la confirmación de los hechos investigados y una eventual afectación de los intereses financieros de la Unión podrían tener consecuencias sobre los desembolsos de fondos europeos destinados a España.

«Bruselas no puede exigir transparencia y Estado de Derecho a los europeos mientras mira hacia otro lado cuando las sospechas alcanzan al partido que gobierna España y a quienes hoy ocupan algunos de los puestos más importantes de las instituciones europeas», ha señalado Buxadé.

El eurodiputado añade que, si finalmente se acreditara que dinero vinculado a una campaña europea fue destinado a fines distintos de los previstos, la Comisión debería explicar «hasta dónde llega su responsabilidad política y qué medidas piensa adoptar».

La iniciativa registrada por VOX plantea, en definitiva, tres cuestiones a la Comisión Europea: qué valoración hace de las revelaciones en el marco de su seguimiento del Estado de Derecho en España; qué consecuencias políticas tendría una eventual financiación irregular para los responsables o beneficiarios de aquella candidatura; y si una posible afectación de los intereses financieros de la Unión podría tener repercusiones sobre los desembolsos europeos a España.