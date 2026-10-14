VOX y Patriotas llevan a la Conferencia de Presidentes la comisión sobre Ceuta con 165 firmas de eurodiputados de 25 países

VOX y Patriotas por Europa presentan hoy ante la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo la solicitud para crear una comisión especial sobre la invasión de Ceuta de julio de 2026.

La iniciativa la han firmado eurodiputados de 25 países: Patriotas por Europa, Conservadores y Reformistas Europeos, Partido Popular Europeo, Europa de las Naciones Soberanas y no inscritos.

Si los grupos cuyos diputados han firmado respaldan la propuesta, la comisión saldrá adelante y se someterá a votación en el próximo pleno de octubre o en el de noviembre. Ahora se verá si esos grupos mantienen en la Conferencia el apoyo que sus eurodiputados han dado con su firma.

«Ahora cada grupo tiene que decidir si quiere que se investigue un ataque contra la integridad territorial de España. Ceuta se defiende, Ceuta no se vende», afirma Jorge Buxadé, jefe de la Delegación de VOX en el Parlamento Europeo.

Si se aprueba en pleno, la comisión tendrá un mandato de hasta doce meses para examinar las causas, los responsables y las consecuencias del ataque. También propondrá medidas para impedir que actores hostiles vuelvan a usar la inmigración masiva contra Ceuta, Melilla o Canarias.