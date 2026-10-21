Buxadé abronca a la UE por su silencio bochornoso sobre el caso de Ceuta

Este miércoles, Jorge Buxadé llevó a Estrasburgo una denuncia dirigida a dos frentes: Bruselas y La Moncloa. El portavoz de Vox en el Parlamento Europeo reprochó al Consejo Europeo su respuesta ante la llegada masiva de migrantes a Ceuta, y acusó al presidente Pedro Sánchez de priorizar la solidaridad con los extranjeros por encima de la defensa de los ciudadanos españoles.

Durante la cumbre europea celebrada los días 15 y 16 de octubre, se llegó a escuchar en sede parlamentaria que la llegada de migrantes a Ceuta el 30 y el 31 de julio fue «repentina». Buxadé rebatió esa terminología, argumentando que todo fue un episodio «orquestado, programado, planificado y conocido» por el Gobierno español.

Ceuta, una frontera europea con tratamiento propio

El texto consensuado por los Veintisiete reconoce, sin embargo, la singularidad de Ceuta y Melilla. Ambas localidades son las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea en el continente africano. Además, el Consejo expresó su apoyo a España, apreciando el respaldo financiero y operativo destinado a ambos enclaves.

Para Vox, esta aceptación es insuficiente, dado que se encuentra separada de la sección general sobre inmigración. Buxadé considera que tal decisión disminuye la relevancia política y de seguridad del asunto. En contraste, el Gobierno la interpreta como un éxito. Por penoso que sea.

Esta distinción es importante. Para Sánchez, el tema reclama cooperación europea, fondos y una mejor coordinación en las fronteras. Para Vox, revela la falta de resolución de unas instituciones que, a su juicio, retratan una presión organizada como si se tratara de una tormenta pasajera. En el ámbito de la política migratoria, una sola palabra puede parecer burocracia; hasta que se convierte en titular, un tema de debate y en material electoral.

Además, la situación ha complicado las relaciones entre algunos gobiernos europeos. Durante la cumbre, Giorgia Meloni abogó por mantener una vigilancia reforzada en las fronteras exteriores. En una reunión informal paralela, otros dieciocho países debatieron sobre la prevención de llegadas irregulares masivas y la posible mejora de los procedimientos de control y retorno.

La ofensiva ideológica de Vox

La intervención de Buxadé no se limitó a Ceuta. El eurodiputado enlazó la crisis fronteriza con una crítica más amplia a la política de la UE. Acusó a la Unión de haber creado una burocracia que perjudica la producción y la competitividad. Su argumento conecta dos de los mensajes habituales de Vox: reducir la regulación económica y ser más contundentes ante la inmigración irregular.

El dirigente también mencionó los disturbios y episodios violentos ocurridos en Francia como ejemplos de las consecuencias que, según Vox, genera la inmigración masiva. Afirmó que existe una alianza entre la «islamoizquierda» y el terrorismo antifascista, y estimó en 1.200 millones de euros las pérdidas ocasionadas en pocos días. Dicha cifra, junto con la caracterización de los disturbios, requiere una atención cuidadosa: su discurso mezcla hechos de seguridad con evaluaciones ideológicas y acusaciones generales contra diferentes colectivos.

El planteamiento de la formación se sintetiza en tres ideas:

Prioridad nacional: destinar el acceso a ciertas ayudas y servicios públicos, incluida la vivienda protegida, exclusivamente a los españoles o a quienes cumplan requisitos más estrictos.

destinar el acceso a ciertas ayudas y servicios públicos, incluida la vivienda protegida, exclusivamente a los españoles o a quienes cumplan requisitos más estrictos. Desregulación: eliminar normativas, simplificar trámites y bajar impuestos.

eliminar normativas, simplificar trámites y bajar impuestos. Remigración: término que Vox utiliza para referirse a medidas de repatriación, deportación y retorno de extranjeros que delinquen o, según Buxadé, dependen de ayudas sociales.

La última propuesta resulta especialmente controvertida. Su implementación podría chocar con garantías constitucionales, regulaciones europeas y convenios internacionales, además de plantear una cuestión práctica: quién evalúa cuándo una persona «vive de ayudas» y qué proceso permite su expulsión. En este terreno, el lema avanza mucho más rápido que la legalidad.

Sánchez, en el centro del ataque

Buxadé acusó al presidente del Gobierno de estar solo políticamente en el Consejo Europeo. Afirmó que no cuenta con el respaldo de los gobiernos de Italia, Chequia o Portugal, pero sí con el voto de ciudadanos extranjeros nacionalizados, algo que presentó como una denuncia política sin ofrecer pruebas durante su intervención.

Este enfrentamiento refleja una estrategia conocida: convertir la inmigración en un juicio global sobre la gestión de Sánchez. De este modo, Ceuta se asocia con otros territorios y episodios citados por Vox, como Valencia, La Palma y Adamuz. El objetivo es contrastar la supuesta solidaridad del Ejecutivo hacia los inmigrantes con la atención que se brinda a los ciudadanos afectados por catástrofes, emergencias o inseguridad.

Mientras tanto, el Gobierno puede destacar un resultado tangible de la cumbre: las conclusiones europeas mencionan a Ceuta y Melilla, reconocen su condición de frontera excepcional y respaldan la ayuda comunitaria. Vox responde que esta validación diplomática no es suficiente si no se incluye una condena clara de la manipulación migratoria ni compromisos operativos más decididos.

El debate seguirá activo por tres razones fundamentales:

La presión sobre las fronteras exteriores seguirá marcando la agenda europea. Los gobiernos del sur piden solidaridad, mientras varios socios exigen más controles y retornos. En España, cada episodio fronterizo se transforma rápidamente en una batalla sobre identidad, seguridad y la gestión de servicios públicos.

Como detalle revelador, el Consejo Europeo optó por no incluir la crisis de Ceuta en la sección general de inmigración, posicionándola en un apartado específico sobre las dos ciudades autónomas. Para Bruselas, una decisión técnica; para la política española, un cambio que no erradica el problema, simplemente lo desplaza a otro párrafo.