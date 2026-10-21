VOX acusa a Sánchez de ser «lobista de Marruecos» y de paso critica al PP europeo por la situación en Ceuta

Ceuta vuelve a estar en el ojo del huracán político europeo, y más con unas elecciones salvajes en España a la vuelta.

VOX ha señalado en la sede del Parlamento Europeo al Gobierno de Pedro Sánchez por comportarse como «lobby de Marruecos» y por haber contribuido, ya sea a través de acciones o al permanecer en silencio, a la crisis en la frontera que afecta a esta ciudad autónoma.

La acusación fue lanzada por el eurodiputado Hermann Tertsch durante el debate en el Parlamento Europeo sobre el Pacto por el Mediterráneo, que tuvo lugar esta semana. En su intervención, combinó dos reproches distintos: uno hacia el Ejecutivo español y otro hacia el Partido Popular Europeo, al que VOX culpa de bloquear una comisión especial destinada a investigar los eventos en Ceuta.

Un debate europeo sin referencia a Ceuta

Tertsch lamentó que el documento discutido no incluyera «ni una sola línea» acerca de la oleada migratoria que se ha producido en la ciudad. Según el eurodiputado, esto representa el asalto más grave sufrido por una frontera de la Unión Europea y asemeja la crisis actual a otros conflictos en el Mediterráneo de las últimas décadas.

Esta declaración refleja el lenguaje contundente que VOX utiliza para describir la situación. La formación política argumenta que Marruecos utilizó la presión migratoria como una herramienta política, acusando a las instituciones comunitarias de mostrarse excesivamente condescendientes con Rabat. Sin embargo, el Parlamento Europeo aprobó en septiembre una resolución que condenaba los cruces irregulares masivos hacia Ceuta y reclamaba un incremento del apoyo europeo, así como cooperación con Marruecos y la repatriación de aquellos que no tienen derecho a permanecer en el espacio comunitario.

Las visiones contrapuestas son evidentes. Para VOX, Bruselas protege al país vecino. Mientras tanto, las instituciones europeas defienden que la cooperación con Marruecos es esencial para manejar la frontera sur, combatir las redes de tráfico y evitar futuras crisis migratorias. La diplomacia, a veces, se asemeja a un juego de ajedrez donde ciudades enteras son los peones.

El desencuentro con el Partido Popular Europeo

La segunda crítica se dirige al Partido Popular Europeo (PPE). VOX sostiene que la propuesta de una comisión especial de investigación contaba con el respaldo de 165 eurodiputados de cinco grupos diferentes y de 25 países, incluidos los 22 representantes del Partido Popular en España.

La iniciativa tenía como objetivo investigar tres aspectos clave:

El papel de las autoridades de Marruecos.

La respuesta del Gobierno español y de las instituciones de la UE.

Las acciones necesarias para proteger Ceuta, Melilla y Canarias.

Se contemplaba que el mandato de esta comisión se extendiera durante un año. Sus promotores deseaban esclarecer quién estuvo detrás de la oleada migratoria, qué falló en la respuesta institucional y cómo evitar una crisis parecida en el futuro. No obstante, la iniciativa quedó estancada tras la votación del PPE junto con los socialistas, según lo denunciado por VOX.

La formación liderada por Santiago Abascal ha convertido este hecho en una nueva ofensiva contra el Partido Popular. Jorge Buxadé acusó al PPE de retrasar una investigación que calificaba de urgente, indicando que cada semana que pasa sin aclarar los hechos beneficia a quienes atacaron Ceuta y a los que no actuaron en su defensa.

Desde el Partido Popular Europeo se rechaza dicha interpretación. En un comunicado posterior, recordaron que habían respaldado la solicitud, impulsado una resolución sobre Ceuta y apoyado acciones tanto en el Senado como en la Eurocámara. Aseguraron que el procedimiento no había sido desechado, sino pospuesto por razones vinculadas al calendario parlamentario y electoral.

Una disputa con repercusiones nacionales

Este conflicto pone de manifiesto una de las contradicciones de la política española: hay consenso verbal sobre la defensa de las fronteras, pero se fractura a la hora de establecer responsabilidades. Ceuta no solo es una ciudad española, sino también un punto crítico en la frontera exterior de la Unión Europea, lo que complica su relación con Marruecos.

Para el Gobierno de Sánchez, la continuidad de la cooperación con Rabat es vital en cuestiones de inmigración, seguridad y comercio. VOX, en contraposición, interpreta esta relación como una cesión a intereses políticos. El PP, en cambio, procura presentarse como una fuerza de Estado y evitar que el discurso más agresivo de la derecha monopolice el debate.

La disputa en el ámbito europeo también tiene implicaciones electorales. La formación de Abascal intenta evidenciar que el PP español guarda una postura en el país y otra distinta al actuar dentro del PPE. Los populares, por su parte, buscan evitar que VOX convierta la situación en Ceuta en una continua prueba de supuesta debilidad institucional.

Mientras tanto, la ciudad continúa lidiando con la presión sobre sus servicios públicos, las dificultades en materia de seguridad y una relación fronteriza caracterizada por la incertidumbre. Aunque el debate en Europa puede tardar meses en dar lugar a medidas concretas, en Ceuta cada demora se siente como un problema urgente.

Un detalle significativo ilustra la magnitud internacional de esta situación: la propuesta de investigación obtuvo el respaldo de representantes de 25 países, pero no logró superar el obstáculo político que suponen los grandes grupos. Y, para añadir un toque de ironía, los eurodiputados españoles del PP apoyaron inicialmente la propuesta que su propio grupo terminó bloqueando.