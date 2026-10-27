Girauta abre los ojos a Rojo con todo lo que está haciendo Sánchez en campaña

Juan Carlos Girauta Vidal (Barcelona, 1961) es abogado, periodista, escritor y político español, con una amplia trayectoria en los medios de comunicación y participación en la política nacional y europea.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y con un MBA por ESADE, desarrolló parte de su carrera profesional en el ámbito de la consultoría antes de consolidarse como columnista, analista político y autor de ensayos y novelas. Su actividad periodística le llevó a colaborar con distintos medios de prensa, radio y televisión, donde fue construyendo un perfil marcado por la defensa de sus convicciones ideológicas y su estilo directo en el debate público.

Su salto a la primera línea política se produjo de la mano de Ciudadanos, formación con la que fue elegido eurodiputado en 2014 y diputado en el Congreso en 2015. Entre 2016 y 2019 ejerció como portavoz parlamentario del partido en la Cámara Baja, convirtiéndose en una de sus figuras más reconocibles durante la etapa de Albert Rivera. Sin embargo, las diferencias con la dirección de Ciudadanos, especialmente a raíz de sus posiciones frente al Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia, llevaron a su salida de la formación en mayo de 2020.

Tras abandonar Ciudadanos, Girauta intensificó su presencia en los medios y las redes sociales, desde donde ha mantenido una posición especialmente crítica con el PSOE, el independentismo catalán y los acuerdos políticos con los partidos nacionalistas. En 2024 se incorporó a las listas de Vox para las elecciones europeas y obtuvo un escaño en el Parlamento Europeo, donde se integró en el grupo Patriotas por Europa.

Este 27 de octubre de 2026 se sienta en ‘Tiempo de hablar’, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo, para analizar la actualidad política en plena precampaña.