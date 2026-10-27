Girauta describe qué es lo que va a ocurrir en la Unión Europea que viene

Juan Carlos Girauta, eurodiputado de VOX, se sentó en la afable silla del programa Tiempo de Hablar de Periodista Digital con Alfonso Rojo.

Fue este 27 de octubre de 2026, apenas un mes antes de la fecha señalada de comicios en España, que marcará, sin duda, el devenir de una nueva época.

Y en esas, en las del cambio, se está también en Europa, donde el periodista y escritor es eurodiputado. Es por eso que cuenta y detalla lo que está sucediendo en el seno de la Unión Europea y cómo desde Bruselas se ve todo lo que acontece en España.

Y lo primero que comenta al respecto no le puede dejar indiferente. Fíjense:

«La vocación de la Unión Europea es intervenir para impedir lo que sucede, pero cuando lo que sucede es un tsunami, ¿sabes lo que vas a tener? Un Consejo Europeo, los jefes de gobierno, que van a tener una nueva tendencia en los países que importan, y luego vas a tener una Comisión que se hizo en la era anterior, donde están todos estos woke de la derecha acomplejadita con la izquierda radicalizada».

Sobre cómo se ve desde Europa muchas de las cosas que suceden en España, como el caso de Ceuta, sin ir más lejos:

«En muchos casos se ve con estupor. Debo decir que la invasión de Ceuta, lejos de lo que la gente pueda creer aquí, a los eurodiputados de todos los países miembros les ha preocupado profundamente, incluyendo los de izquierda, como la de Dinamarca». «Ha preocupado mucho más de lo que la gente se cree, pero también es cierto que todo el mundo entiende que cuando se ve una invasión el primero que va a reaccionar es el gobierno invadido, ¡pero aquí el gobierno invadido lo primero que ha hecho ha sido agradecer a Marruecos su cooperación! ¡Cómo les tendrán cogidos por las partes blandas a Sánchez, a Marlaska y a Albares para decir estas cosas! Entonces en Europa esto no se entiende…»