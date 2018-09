Decenas de muertos por un ataque terrorista durante un desfile militar en Irán

Una masacre perpetrada sin piedad y contra la multitud indefensa. Al menos 24 personas han muerto, y otras 20 personas resultaron heridas en un atentado terrorista perpetrado este 22 de septiembre de 2018 durante un desfile militar en la ciudad de Ahvaz, en el suroeste de Irán.

Entre las víctimas mortales hay varias mujeres y niños, así como miembros de la Guardia Revolucionaria, y los cuatro terroristas, que según la versión oficial, fueron abatidos por fuerzas de seguridad. Versión de prensa hablan sólo de dos terroristas muertos ydos 'capturados'.

El ataque no afectó a ninguna de las autoridades presentes en el desfile, indicó IRNA.

La mayoría de muertos, entre los que hay un periodista, pertenecen a la Guardia Revolucionaria, la fuerza paramilitar leal al Líder Supremo de Irán, organización que también participaba en la marcha castrense con motivo del 38º aniversario del estallido de la guerra Irán - Irak.

Sus efectivos han estado entre los primeros en intervenir contra los atacantes y atendiendo a las víctimas.De acuerdo con el periódico Entejab, y según puede apreciarse en los vídeos trascendidos, los asaltantes han irrumpido en plena marcha militar abriendo fuego contra los presentes, entre ellos cientos de civiles.

El pánico ha cundido durante los diez minutos que, se estima, ha durado el ataque.

La parada militar de Ahvaz se celebraba, al igual que en otras ciudades de Irán, con motivo de la Semana de la Sagrada Defensa, que conmemora la guerra entre Irán e Irak (1980-1988).

Medios locales añaden que el Presidente de Irán, Hasán Rohaní, presenció el desfile de Ahvaz, pero lo abandonó minutos antes del atentado. Está previsto que Rohani se pronuncie durante el desfile celebrado en Teherán.

El ministro de Exteriores, Mohamed Yavad Zarif, ha condenado el ataque a través de Twitter:

Un portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní ha identificado a los atacantes como miembros de la organización Al Ahvaziya, un "grupo terrorista" separatista árabe con ánimo de "intentar aplastar la grandeza de las Fuerzas Armadas" de Irán. Un comunicado de reivindicación por parte de un autodenominado Movimiento Patriótico Democrático Árabe en Ahvaz, cuya veracidad no ha sido confirmada, circula por Internet

Terrorists recruited, trained, armed & paid by a foreign regime have attacked Ahvaz. Children and journos among casualties. Iran holds regional terror sponsors and their US masters accountable for such attacks. Iran will respond swiftly and decisively in defense of Iranian lives. pic.twitter.com/WG1J1wgVD9