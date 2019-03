La Policía iraní arresta a esta pareja porque el joven propuso matrimonio a su novia en público

Encoge el alma y sobre todo indigna (Decapitan a este niño de 6 años en Arabia Saudí delante de su madre "por ser de una rama equivocada del Islam").

La policía iraní arrestó a una pareja debido a comprometerse en matrimonio en público, acto considerado "contrario a las normas islámicas".

La policía explicó que el arresto se llevó a cabo debido a "las demandas de la gente", tras la difusión en las redes sociales de las imágenes del compromiso matrimonial, que se llevó a cabo en un centro comercial en la ciudad de Arak, en el centro de Irán.

Una fuente policial citada por los medios locales explicó que los agentes tuvieron que intervenir porque "ese acto degenerado de la cultura occidental ponía en peligro la moral pública".

"Los dos jóvenes fueron arrestados y presentados ante la autoridad judicial", agregó la fuente, que informó de que han sido puestos en libertad bajo fianza hasta que se "emita el veredicto final".

📹 Man publicly proposes to woman at shopping mall in Arak, central #Iran

Both arrested for "marriage proposal in contradiction to islamic rituals... based on decadent Western culture," then released on bail pic.twitter.com/eKdlNX9Bte