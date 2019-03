Esta es la pareja de europeos que buscaba la "vida perfecta" en el grupo yihadista y ahora se lamenta

Una historia que está dando la vuelta al mundo por la singularidad de sus detalles. Fue en Raqqa, poco después de su llegada a Siria hace cuatro años, que se casó con el yihadista holandés Yago Riedijk, según recoge Quentin Sommerville en BBC News.

Ella tenía 15 años y él 23 en ese momento. Si estuvieran en Reino Unido, el país en el que nació Begun, él sería acusado de violación.

Riedijk se sienta frente a mí en una silla de plástico amarillo, hoy a sus 27 años, en una sala de entrevistas en un centro de detención kurdo. Sus guardias acaban de quitarle las esposas.

Me pide que si veo a Shamima, le diga que la quiere y que tenga "paciencia".

Durante la siguiente hora, pinta una imagen contradictoria de una vida familiar aislada del exterior, y una vorágine de terror afuera.

Dice que él mantenía a las dos mitades separadas y que su esposa, a pesar de sus declaraciones públicas en sentido contrario, ignoraba los crímenes de Estado Islámico.

"Mi familia no me iba a ayudar a casarme en Reino Unido y la forma en que mostraban la vida familiar en Estado Islámico fue muy agradable", dice.

Su sueño de califato se deshizo rápidamente.

Para Riedijk, era un mundo de cadáveres decapitados, encarcelamiento y tortura.

Cuando le pregunté si sabía de los yazidíes, la secta religiosa cuyos miembros EI esclavizó y mató, me dijo: "Me enteré de que un holandés tenía un esclavo".

Begum dijo que había visto una cabeza humana en un contenedor; su esposo explicó que estaba en una bolsa encima de una pila de prisioneros muertos de EI que llevaban uniformes militares.

Y asistió a la lapidación de una mujer acusada de "fornicación".

"De hecho, he sido testigo de una lapidación solo una vez. Y vi cuerpos de personas que fueron ejecutadas, pero no la ejecución en sí".

Volvió a los combates en Alepo.

Él reflexiona sobre lo vivido:

"Cometí un gran error. He tirado años de mi vida. No fue mi vida. Por suerte, no lastimé directamente a otras personas. Pero me uní y apoyé a un grupo así. Es algo que no es aceptable".