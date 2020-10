Donald Trump advierte a los ayatolás de Irán que no «jodan» a EEUU o les hará «cosas que nunca antes se han hecho»

Donald Trump sabe que queda menos de un mes para las elecciones presidenciales, es consciente de que va por detras de Joe Biden en las encuestas y aprieta elo acelerador.

El presidente de EE.UU. fue contundente respecto a Irán este 9 de octubre de 2020 durante una aparición de dos horas en el programa de radio de Rush Limbaugh, afirmando que Teherán sabe que no debe «joder» a Washington.

«Se le ha avisado [a Irán]: si viene a jodernos, si nos hace algo malo, le haremos cosas que nunca antes se han hecho», declaró el mandatario.

El comentario fue censurado por los productores de algunas emisoras que transmiten el programa de Limbaugh, según New York Post.

«Odio decirlo en un programa importante como este, pero lo diré, ya no se ve tanto terror como antes. Y saben que, si hacen algo contra nosotros, pagarán mil veces más«, señaló asimismo el inquilino de la Casa Blanca.

Trump predijo que Irán llegaría a un nuevo acuerdo nuclear con EE.UU. si él gana las elecciones del 3 de noviembre.

“They’ve been put on notice: If you fuck around with us, if you do something bad to us, we are gonna do things to you that have never been done before.” – Trump to Iran

GOOD! pic.twitter.com/PgJK2uv3LQ

— Tim Young (@TimRunsHisMouth) October 9, 2020