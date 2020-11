‘The New York Times»: Agentes israelíes han matado en Irán a Al Masri, número dos de Al Qaeda

De película. El segundo líder más importante de Al Qaeda, uno de los autores intelectuales de los mortíferos ataques de 1998 contra embajadas estadounidenses en África, fue eliminado en Irán hace tres meses.

Lo revela The New York Times, citando fuentes de inteligencia.

Abdullah Ahmed Abdullah, conocido por el nombre de Abu Muhammad al-Masri, fue baleado en las calles de Teherán por dos hombres en una motocicleta el 7 de agosto, aniversario de los ataques.

Fue asesinado junto con su hija, Miriam, viuda del hijo de Osama bin Laden, Hamza bin Laden.

El ataque fue llevado a cabo por agentes israelíes que actuaban a instancias de EE.UU.

Junto a Al Masri murió su hija Miriam, a su vez viuda de Hamza bin Laden, el hijo del fallecido líder de Al Qaida Osama bin Laden. Ambos fallecieron por los disparos efectuados por dos operativos desde una moto. La operación tuvo lugar concretamente el pasado 7 de agosto, fecha que coincide con el aniversario de los ataques a las embajadas estadounidenses de Kenia y Tanzania de 1998 en los que se cree que Al Masri participó.

Al Masri llevaba «bajo la custodia» de Irán desde 2003, pero que había estado viviendo libremente en el barrio de Pasdarán, en la capital iraní, durante los últimos cinco años, muy posiblemente bajo la identidad de Habib Daud, un profesor de historia libanés. Su hija también habría recibido una nueva identidad en con el nombre de Miryam, libanesa de 27 años.

La operación tuvo lugar en torno a las 21.00, cuando Al Masri circulaba con su hija en un Renault blanco cerca de su casa. Dos hombres armados y en moto se detuvieron a su lado antes de realizar cinco disparos. Cuatro balas entraron por el lado del conductor, alcanzando a padre e hija, y una quinta impactó en un coche cercano.

El terrorista, de 58 años, fue parte del grupo fundador de Al Qaeda.

El asesinato de Masri, quien fue visto como un probable sucesor del actual líder de Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri, se mantuvo en secreto hasta ahora, agregó el medio.

Las autoridades estadounidenses habían estado rastreando a Masri y otros agentes de Al Qaeda en Irán durante años.

Sin embargo, no está claro qué papel (si es que tuvo alguno) desempeñó Washington en el asesinato del militante nacido en Egipto, apuntó el diario.

Por su parte, Al Qaeda no ha anunciado su muerte, mientras que los funcionarios iraníes lo han encubierto y ningún gobierno se ha atribuido públicamente la responsabilidad, destacó The New York Times.

De acuerdo con funcionarios de contraterrorismo estadounidenses, Irán podría haberlo dejado vivir allí para realizar operaciones contra objetivos estadounidenses.