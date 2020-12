Los amigos y financiadores de Podemos condenan a 10 años de prisión a Sahar Tabar, ‘la Angelina Jolie iraní’

Una tragedia la de Sahar Tabar. Y ella está inerme, sin defensa, porque los amigos de Podemos, esos ayatolas que pagaban hasta el teléfono móvil de Pablo Iglesias la acusan de los peror: ‘corromper a los jóvenes’.

La joven iraní que publicó en Internet imágenes muy distorsionadas de sí misma ha sido condenada a 10 años de cárcel, un año después de haber sido detenida por sus actividades en las redes sociales.

Sahar Tabar, de 19 años, cuyo verdadero nombre es Fatemeh Khishvand, se hizo famosa tras divulgar fotografías de su rostro con un maquillaje y una edición digital tan impresionante que en las redes sociales la compararon con “una mujer como Angelina Jolie pero zombie”.

El impacto que provocó su imagen -que en un principio se le atribuyó a decenas de cirugías plásticas que luego fueron desmentidas- se hizo tan viral en la prensa internacional que llegó a tener más de 480.000 seguidores en Instagram.

Pero en octubre de 2019 fue detenida en Teherán y acusada de corrupción de jóvenes y falta de respeto a la República Islámica. En abril de 2020 pidió que le dieran arresto domiciliario porque había contraído COVID-19 y no quería morir en la cárcel Shahr-e Rey, un penal con fama de malos tratos a las reclusas. Pero fue trasladada a un hospital, donde se recuperó, y no se le concedió el beneficio de la casa por prisión.

Finalmente, esta semana, su abogado confirmó que la sentenciaron a diez años de prisión. Los cargos primero incluían blasfemia, incitación a la violencia, obtención de ingresos por medios inapropiados y alentar a la corrupción de los jóvenes.

El defensor señaló que había sido absuelta de dos de los cuatro cargos en su contra, pero no quiso hacer más comentarios porque todavía esperaba un indulto, según informó el diario británico The Guardian.

“Diez años de cárcel para la instagramer iraní que utilizó el maquillaje y Photoshop para convertirse en una Angelina Jolie zombie”, lamentó Masih Alinejad, una activista iraní que lucha por los derechos de las mujeres en la República Islámica. “Su broma la ha llevado a prisión. Su madre llora cada día para que liberen a su hija inocente”, escribió Alinejad en su cuenta de Twitter, donde también hizo un pedido a la actriz estadounidense que la joven Tabar idolatra: “¡Querida Angelina Jolie! Necesitamos tu voz aquí. Ayúdanos”.

Durante su cautiverio, Tabar ya le había escrito a la actriz, que posee una enorme labor filantrópica alrededor del mundo, para que haga campaña por su liberación. “La República Islámica tiene una historia de atormentar a las mujeres. Tenemos que estar unidas contra este apartheid de género”, le dijo la joven iraní.

#SaharTabar,19 received 10y in prison in Iran only for using makeup&Photoshop to look like Angelina.Anywhere in the world this is considered an art, Islamic regime sees it as crime??!!#سحرتبر به ۱۰سال زندان محکوم شد. هرجای دنیا کار سحر یک هنره ولی از نظر رژیم ضد زن این جرمه. pic.twitter.com/gPjwholNDU

— Shiva Mahbobi (@shivamahbobi) December 11, 2020