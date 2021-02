Irán amenaza a EEUU con limitar las inspecciones nucleares

Irán lanza una peligrosa amenaza a Estados Unidos.

El régimen insistió en que limitará algunas de las inspecciones internacionales a sus instalaciones nucleares este mes si los otros miembros del acuerdo nuclear de 2015 no cumplen con sus obligaciones.

“En caso de que las otras partes no cumplan sus compromisos, el Gobierno iraní estará obligado a suspender la implementación voluntaria del Protocolo Adicional del TNP (Tratado de No Proliferación nuclear)”, subrayó el portavoz del Ministerio de Exteriores, Said Jatibzadeh.

El citado protocolo estipula el libre acceso de los expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) a cualquier instalación nuclear iraní, civil o militar, sin aviso previo.

El portavoz aclaró en rueda de prensa que “Irán seguirá siendo miembro del Acuerdo de Salvaguardias del TNP” y solo se retirará del Protocolo Adicional. “La detención de las inspecciones al margen de las salvaguardias no significa el fin de todas las inspecciones ya que, según las salvaguardias, la mayor parte de las inspecciones continuarán”, agregó.

En cuanto a abandonar el Protocolo Adicional, Jatibzadeh señaló que es una medida que se puede adoptar de modo “inmediato” y que, de acuerdo a una ley del Parlamento iraní, se llevará a cabo el próximo 21 de febrero.

Esa ley, aprobada por la Cámara de mayoría conservadora el pasado diciembre, especifica que este paso ha de darse si los otros signatarios del pacto nuclear no normalizan las relaciones bancarias con Irán y eliminan las barreras a la exportación de petróleo iraní antes de esa fecha.

Pese a ello, el portavoz afirmó que “la colaboración con el OIEA continuará” y que todas estas medidas que violan el acuerdo nuclear (JCPOA, en sus siglas en inglés) son “reversibles siempre que las otras partes se comprometan con sus obligaciones”.

El JCPOA fue firmado en 2015 entre Irán y seis grandes potencias (EE.UU., Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania) para limitar el programa atómico iraní a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.

El pacto quedó seriamente dañado con la decisión del anterior presidente estadounidense, Donald Trump, de retirar en 2018 a su país del mismo y volver a imponer sanciones a Irán, que respondió un año más tarde con una reducción gradual de sus compromisos.

Recientemente, las autoridades iraníes han comenzado a enriquecer uranio a una pureza del 20% y a producir uranio metálico, en violación del acuerdo.