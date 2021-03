Los ayatolas de Irán muestran su nueva ‘ciudad subterránea’ repleta de de misiles

Los amigos y financiadores de Podemos, los mismos que durante años pagaron hasta la factura del teléfono móvil de Pablo Iglesias y alimentaron su pringosa televisión, hacen exhibición de fuerza.

Los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) han presentado una nueva base de proyectiles en un lugar no revelado, con misiles balísticos y de crucero y equipo de guerra electrónica.

La inauguración de la llamada «ciudad de los misiles» se llevó a cabo este 15 de marzo de 2021 por el comandante de esta rama de las fuerzas armadas, el general de división Hossein Salami.

Partiocipó también el comandante de la Armada de los CGRI, el contraalmirante Ali Reza Tangsiri.

El ‘espectáculo’ fue trasnmitido por la televisión estatal iraní

La nueva instalación es la última de las bases de misiles subterráneas de Irán, el país tiene un número desconocido de estos recintos distribuidos por varias provincias y ciudades.

No está del todo claro qué arsenal se almacena en la nueva ubicación, pero las «ciudades de misiles» anteriores albergan misiles balísticos y de precisión, sistemas de lanzamiento y otro equipo militar.

La televisión estatal iraní subraya que todo el equipo fue desarrollado por científicos nacionales y muestra imágenes de decenas de misiles en un espacio cerrado que se asemeja a un corredor subterráneo.

No es probable que RTVE, RNE, LaSexta o los tertulianos de la ‘Brunete Pedrete‘ saquen el tema en la campaña electoral que acaba de iniciarse en la Comunidad de Madrid y pregunten sobre esto a Pablo Iglesias, pero los datos están ahí y en cualquier otra democracia occidental seráin letales para su protagonista.

Fue hace menos de un años, excatamente el 23 de julio de 2020, cuando el diario El Mundo recogía la confirmación de Antiblanqueo de que la productora del líder de Unidas Podemos percibió, procedente de ese Irán que gobiernas los ayatolás y donde se cuelga de grúas a los homosexuales y se lapida a la mujer que comete adulterio, una cantidad superior a los nueve millones de euros. A lo largo de tres años.

En 2016, PD publicaba que la señal de Hispan TV estaba gestionada en España por la empresa 360 Global Media.

Durante ese periódo e incluso bastante después, la dictadura islámica de Irán pagaba hasta la cuenta del teléfono móvil al podemita Iglesias.

Esta sociedad era el instrumento utilizado por la dictadura teocrática iraní para financiar al líder de Podemos, Pablo Iglesias, y a su círculo de colaboradores, según un informe confidencial elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional.

El informe policial cifraba en ese año de 2016 entre 600.000 y 700.000 euros anuales la aportación que el Gobierno iraní realizaba para el “funcionamiento, realce, publicidad y mantenimiento de Podemos”, a través de 360 Global Media. Los pagos, contabilizados desde 2013, habrían servido para lanzar la imagen pública de Pablo Iglesias y promocionar a su partido, Podemos.

Ahora, simplemente, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) confirma esa cifra y da detalles sobre cómo se produjeron esas transferencias a la productora 360 Global Media.

Según los datos recogidos en los informes que este servicio remitió a la Policía Nacional, desde 2012 hasta 2015, las 16 empresas bajo sospecha de estar realizando operaciones de blanqueo concretaron 67 ingresos en cuentas de la productora en España.

Una de las entidades bancarias más utilizadas por las empresas sospechosas y señaladas por el Sepblac en sus informes es el Emirates NBD (National Bank of Dubai).

Es el banco de origen desde el que se remitieron 56 de las 67 transferencias. Cinco fueron los bancos españoles, donde los presuntos blanqueadores del dinero procedente de Irán ingresaron los 9.300.000 euros.

Los ingresos iniciales en 2012 fueron importantes cantidades, pero, a partir de 2014, las transferencias se limitaron a cuantías inferiores a los 40.000 euros, con el fin de evitar los controles internacionales sobre blanqueo de capitales.

Los operaciones con dólares no superaron los 600.000 dólares. El primer ingreso fue de 500.000 euros. Los siguientes, de 18.000, 20.000, 22.000, 15.000 y 20.000 dólares.

Además, en sus investigaciones incluyen las salidas de dinero desde las cuentas de 360 Global Media para el vicepresidente Pablo Iglesias. Concretan 23 transferencias entre enero de 2013 y julio de 2015 por 93.000 euros.

CUANDO A PABLO IGLESIAS NO LE IMPORTABA CABALGAR CONTRADICCIONES

En marzo de 2013, Pablo Iglesias ofrecía en Zaragoza una conferencia titulada ‘Comunicación política en tiempos de crisis’ en el marco de unas jornadas organizadas por la Unión de Jóvenes Comunista de España (UJCE) de Aragón.

En el turno de preguntas se le plantearon varias cuestiones relativas a su estrategia de uso de medios de comunicación y sobre el papel de estos y la libertad de expresión.



Las respuestas del líder de Podemos no dejaron lugar a dudas sobre su voluntad de aliarse con quien sea, incluyendo el Irán de los ayatolás (cosa que ha hecho) o la Rusia de Putin si fuera necesario.

Preguntado por su programa Fort Apache en Hispan TV (canal de televisión público iraní para España y América Latina), Pablo Iglesias respondió:

Hice una broma en un artículo en Público que creo que casi nadie casi entendió. Decía: «Siempre ha habido trenes precintados». Y esto era jugar con una ironía. Mucha gente puede decir: ‘pero vosotros, si sois de izquierdas, ¿por qué aceptáis hacer un programa para un Gobierno como el de Irán, que es una teocracia, que no podéis estar de acuerdo con Irán?’ o ‘¿Aceptaríais hacer algo para una televisión de Putin? Pues mira, la geopolítica es así y no vamos a ser los únicos imbéciles que no hagamos política cuando todo el mundo hace política.