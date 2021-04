Los jeques de Dubai están histéricos: aparece una foto con mujeres desnudas en un balcón

Son de un cinismo que asquea. Supuestamente, son gente piadosa, honesta, recata y cumplen a pies juntillas todos los preceptos del Corán, incluso los más desquiciados.

En la práctica y bajo cuerda, muchos de ellos son unos viciosos y se pasan el día pensando e intentando hacer lo que deben y les prohibe ese Islam que tanto adoran.

La policía en Dubái detuvo a todas las chicas y ha mandado a sus siniestros calabozos a varias personas, con cargos de escándalo público.

Lo mínimo que espera a los detenidos son dos semanas de espanto en las mazmorras y la expulsión posterior. Eso si tienen suerte.

El motivo es un video viral en el que aparecen mujeres desnudas posando en un balcón de la ciudad. Todas jóvenes, guapas y esculturales.

Incumplir la ley de decencia pública en Emiratos Árabes Unidos, que afecta al nudismo y otros “comportamientos lascivos”, conlleva penas de hasta seis meses de prisión y multas de hasta 5.000 dirhams (unos 1.360 dólares).

Compartir material pornográfico también puede suponer penas de prisión y multas, en un sistema legal basado en la ley islámica sharia.

