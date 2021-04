Dubai: las 40 modelos arrestadas, por posar desnudas en un balcón, pasarán 6 meses en prisión

Es Dubai, como todos los países islámicos, un lugar paranoico. Todo envuelto en oro, millones, petróleo y lujo.

Sobre el papel, los que mandan son tipos piadosos, que rezan cinco veces al día mirando a La Meca y que invocan a Mahoma o Alá a cada paso, pero entre bambalinas todos es muy turbio e inconfesable.

Los 40 modelos detenidas en Dubái por desobedecer las leyes de decencia pública al posar desnudas para una producción son principalmente de Ucrania, Bielorrusia y Moldavia, se dio a conocer este lunes.

Enfrentan cada una seis meses de prisión y multas tremendas.

El Daily Mail informa de que un varón, con pasaporte ruso, ha sido detenido como organizador de la superproducción.

El arrestado ha sido identificado por los medios de comunicación de Moscú como Alexey Kontsov, de 33 años, quien afirma haber cometido el “error” de grabar el video explícito.

Kontsov ya ha contratado abogados para pedir su liberación de una cárcel de Dubái.

Incumplir la ley de decencia pública en Emiratos Árabes Unidos, que afecta al nudismo y otros “comportamientos lascivos”, conlleva penas de hasta seis meses de prisión y multas de hasta 1.000 dólares.

Compartir material pornográfico también es una falta grave que se castiga con penas de prisión en virtud de las leyes del país, que se basan en la ley islámica.

A última hora del pasado 3 de abril de 2021, se difundieron en las redes sociales videos y fotografías que mostraban a más de una docena de mujeres desnudas alineadas en un balcón mientras eran filmadas en el exclusivo barrio de Marina de Dubái a plena luz del día.

El rodaje fue visto por los morbosos de los rascacielos vecinos, se pusieron como locos a grabar y que viralizaron el material.

El periódico estatal National informó que parecía ser un “truco publicitario”, sin dar más detalles.

Los detenidos por el video “indecente” fueron detenido y derivados a la fiscalía para ser procesados, indicó la policía.

“Estos comportamientos inaceptables no reflejan los valores y ética de la sociedad emiratí”, indicó el comunicado de las autoridades.

El hecho generó conmoción en los Emiratos Árabes Unidos, que tienen leyes estrictas y donde comportamientos menos llamativos como besarse en público o beber alcohol sin licencia han enviado a gente a la cárcel.

De acuerdo a The Sun, una mujer de Surrey, Laleh Shahravesh, de 55 años, se enfrenta a la cárcel por llamar “idiota” a su ex marido de Dubái y “puta” a su nueva esposa.

Aquellos que han infringido las leyes en el pasado incluyen a un británico Yaseen Killick, encarcelado después de desahogar su ira en WhatsApp después de que le vendieran un automóvil que se descompuso; pasó tres semanas en prisión y luego fue echado del país.

En tanto, en 2018, un profesional de fitness estadounidense Jordan Branford fue sancionado con una multa de 65.000 euros después de usar la palabra “perra” en Instagram, que su ex esposa creía que se refería a ella. Tras el pago de la multa, Branford fue deportado.

Dos modelos ucranianas de unos 20 años, llamados Yana y Diana, fueron indentificadas por sus cuentas en las redes sociales.

