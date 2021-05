El vídeo de televisión estatal iraní donde muestran como sueñan los ayatolas hacer reventar el Capitolio de EEUU

No les faltan ganas, sino fuerzas, porque si pudieran nos ahorcarían a todos y convertirían en cenizas Occidente, desde Israel a EEUU.

La televisión estatal iraní emitió un video en el que se puede observar un supuesto ataque con misil que hace explotar el Capitolio estadounidense, en Washington D.C.

Arab News informa que la grabación, de 11 segundos, fue difundida el pasado 2 de mayo de 2021 antes de un discurso televisivo del líder supremo de la nación, el ayatolá Alí Jameneí.

Reporta que los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés), una rama de las Fuerzas Armadas iraníes, estaban presuntamente detrás de la emisión.

Al principio del video se ve a integrantes de la Guardia Revolucionaria. Luego la grabación muestra el lanzamiento de un misil y una explosión en la cúpula de la sede del Congreso estadounidense y, a continuación, presenta a unos clérigos iraníes que andan hacia la ciudad israelí de Jerusalén.

Today pre-Khamenei talk,Iran state TV aired this clip depicting an IRGC attack on #Congress

Yes, it’s propaganda. But it shows the anti-US ideology of #IRGC,which is rising in power

Should the #US give #Iran billions in sanctions relief before addressing the challenge of IRGC? pic.twitter.com/Yp4z4igwWL

— Kasra Aarabi (کسری اعرابی) (@KasraAarabi) May 2, 2021