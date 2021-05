El dramático instante en que un policía rescata de la turba al conductor israelí que atropella a un manifestante palestino

El conductor, un joven israelí, habría estado intentando escapar de una multitud que lanzaba piedras y perseguía a su vehículo.

Los vídeos, porque son varios, recogen el momento que da la vuelta y atropella con tremenda violencia a un manifestante palestino.

Todo en Jerusalén, en medio de los violentos disturbios que se desarrollan en la ciudad.

El suceso tuvo lugar este 10 de mayo de 2021, cerca de la famosa Puerta de los Leones.

Producto del impacto, el muchacho palestino sale disparado hacia atrás, antes de levantarse apresuradamente y alejarse cojeando de la escena.

Una multitud enfurecida rodea al auto intentando agredir al conductor.

Otras imágenes captadas por testigos muestran a un policía israelí protegiendo con un arma al automovilista.

Como resultado del caos, varios palestinos resultaron heridos, mientras que el conductor y sus dos acompañantes sufrieron heridas leves.

«Un árabe metió la mano por la ventana y roció gas, no sé si fue gas pimienta o gas lacrimógeno», declaró el conductor, quien agradeció el rápido actuar de la Policía.

Follow up: Video showing an Israeli settler vehicle accidentally ramming a Palestinian after being stoned by a group of Palestinians in front of Lions Gate; Situation is very tense in the areas pic.twitter.com/Anzf4hdH2Q

— Local Focus – Security Alerts (@LocalFocus1) May 10, 2021