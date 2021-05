Israel cumple su amenaza e inicia el ataque por tierra contra guaridas de los terroristas de Hamas en la Franja de Gaza

Benjamín Netanyahu rara vez habla en broma y ha cumplido su amenaza.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) informaron este 13 de mayo de 2021 que tropas terrestres y aeronaves de combate estaban “atacando” en la Franja de Gaza, cuatro días después del inicio de una ofensiva masiva con cohetes de parte del grupo terrorista Hamas desde el enclave y contra ciudades israelíes.

“Tropas terrestres y aeronaves de combate de las IDF está en este momento atacando en la Franja de Gaza”, indica el comunicado distribuido por las autoridades israelíes, sin aportar más detalles.

La escala de estas operaciones no estaba aún del todo clara.

Aunque durante gran parte del día hubo reportes de movimientos de tanques, artillería y tropas israelíes a la frontera con Gaza.

El portavoz de las IDF, Jonathan Conricus, confirmó que soldados israelíes han cruzado la frontera e ingresado en el territorio de Gaza. No confirmó cuántos.

Consultado sobre el alcance específico de la entrada de tropas, Conricus dijo que “fuerzas terrestres están atacando Gaza y están en la Franja. No obstante, medios locales aclararon que el oficial se refería a “un enclave técnicamente dentro de Gaza que en la práctica está controlado por Israel”.

“Ello no representa una ‘invasión terrestre’”, indicó The Times of Israel.

Conricus dijo luego que había habido un “problema de comunicación interna” para explicar la situación.

Más allá de la ubicación de las tropas, la operación es de gran magnitud.

Para remarcarlo, la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu publicó un comunicado minutos después del inicio de la ofensiva en el que reiteró que “la operación continuará durante todo el tiempo que sea necesario”.

“Dije que Hamas pagaría un alto precio (por los misiles lanzados hacia el país). Estamos haciendo que pague y continuaremos con gran fuerza. Todavía no se ha dicho la última palabra”, agregó el breve documento, en referencia a declaraciones de similar naturaleza realizadas dos días atrás.

En esa misma línea, el ministro de Defensa Benny Gantz había anticipado que las acciones llevadas a cabo al inicio de la semana eran “solo el comienzo”.

“Hay numerosos objetivos en fila”, agregó entonces.

La cartera que lidera dio durante el día luz verde al ejército para movilizar en caso necesario a miles de reservistas.

Ante el entonces posible escenario, representantes del grupo terrorista dijeron que “toda incursión terrestre en cualquier zona de la Franja de Gaza será la ocasión para aumentar el número de muertos y de presos en filas del enemigo”.

Las IDF también urgieron a los ciudadanos israelíes que viven dentro de un margen de 4 kilómetros de la frontera con Gaza que busquen refugio y permanezcan allí hasta nuevo aviso.

El pedido parece anticipar una fuerte respuesta por parte del grupo terrorista, que aseguró que han tenido lugar 150 ataques aéreos en un lapso de minutos en Gaza.

Efectivamente, minutos después comenzaron a sonar las sirenas en el sur del país y en las ciudades de Ashdod, ubicada en la región central, y Beersheba. Hamas dijo que había lanzado 50 misiles.

Horas antes la cadena Keshet 12 había indicado que el gobierno israelí estaba considerando una operación terrestre en Gaza en respuesta a la andanada de cohetes por parte de Hamas.

Los grupos terroristas palestinos en Gaza han disparado alrededor de 1.750 cohetes hacia Israel desde el lunes por la noche, cuando el conflicto escaló significativamente tras días de disturbios en Jerusalén.

Las IDF informaron que la cifra abarca todos los ataques a las distintas ciudades desde que comenzó la escalada de violencia aproximadamente a las 18:00 horas (15:00 GMT) del lunes, cuando los miembros del grupo terrorista Hamas lanzaron cohetes hacia Jerusalén, lo que hizo que se dispararan las tensiones. Se cree que los extremistas de Yihad Islámica, otra facción terrorista en Gaza ligada a Hamas, también participaron.

“Hasta el momento se han disparado aproximadamente 1750 cohetes desde la Franja de Gaza hacia territorio israelí, de los cuales aproximadamente 300 lanzamientos fallidos cayeron en la Franja de Gaza. El sistema de defensa aérea Cúpula de Hierro interceptó cientos de cohetes”, reportó el Ejército israelí este jueves.

En respuesta, las IDF han estado respondiendo con una serie de ataques aéreos y de artillería sobre objetivos de Hamas en Gaza. Hasta el momento se han atacado 700 sitios y se reportó la muerte de 60 militantes del grupo terrorista.

Entre ellos se cuentan varios jerarcas del grupo terrorista.

Las IDF identificaron a seis de ellos, asegurando que se trata de altos mandos que eran una parte clave del “Estado Mayor” de la organización terrorista y se les considera cercanos al jefe de su ala militar, Mohammed Deif.

El Shin Beth, el servicio de inteligencia interior israelí, indicó que entre ellos se cuenta el jefe militar en la ciudad de Gaza, Bassem Issa, así como de otros tres jefes de la organización que controla el territorio.