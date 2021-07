Al menos tres muertos en las masivas protestas en Irán por la falta de agua

Las calles de Irán están llenas de indignación, miedo y violencia.

Las protestas por la falta de agua continúan en el suroeste del país, donde al menos dos civiles y un policía han muerto a tiros tras varios días de manifestaciones y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

“Mientras casi 5 millones de iraníes en Khuzestan no tengan acceso a agua potable limpia, Irán no estará respetando, protegiendo ni cubriendo el derecho al nivel de salud más alto alcanzable”, dijo el grupo Human Rights Activists in Iran.

La provincia petrolera de Khuzestan lleva seis días de protestas continuas. En la región viven iraníes de etnia árabe que denuncian discriminación de la teocracia chií iraní.

Un agente murió baleado en la ciudad de Mahshar y otro resultó herido por un disparo en la pierna, según informó el miércoles la agencia estatal de noticias IRNA. El reporte acusó a “alborotadores” de la muerte, sin entrar en detalles. En las protestas ya habían muerto dos civiles, según reportes en medios iraníes.

El régimen persa ha culpado en el pasado a los manifestantes por las muertes registradas en agresivas campañas de represión de las fuerzas de seguridad.

“Durante los disturbios del martes por la noche en Taleqani (un barrio de Mahshahr), los agentes fueron tiroteados desde un tejado”, citó el gobernador en funciones del condado, Fereydun Bandari. “Otro agente resultó herido en la pierna”, precisó. Bandari no relacionó específicamente el tiroteo con las protestas de la semana pasada debido a la escasez de agua.

El periódico iraní Etemad destacó que el acceso a internet estaba interrumpido en la capital de la provincia, Ahvaz, y completamente cortado en la ciudad de Shadegan, donde los medios de comunicación estatales informaron el sábado que un manifestante fue muerto a tiros.

Khuzestan es la principal región productora de petróleo de Irán y una de las más ricas, pero se ve afectada por una persistente sequía que provoca protestas por el agua en varios pueblos y ciudades desde la semana pasada.

En los últimos días, medios de comunicación en lengua farsi con sede en el extranjero difundieron videos que mostraban protestas en Ahvaz, Izeh, Susangerd, Shadegan y Hamidiyeh, así como en Mahshahr. Afirmaron que las fuerzas de seguridad habían dispersado por la fuerza a los manifestantes, pero los medios de comunicación nacionales restan importancia a estas informaciones.