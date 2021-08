Las nuevas reglas de Afganistán: Un portavoz talibán recuerda que la música está prohibida y las mujeres no viajan solas

La falsa imagen de moderación de los talibanes se cae a pedazos con cada hora que pasan en el poder.

Uno de los líderes de los talibanes, Zabihullah Mujahid, rechazó en una entrevista con ‘The New York Times’ los temores y acusaciones ante la posibilidad de que el grupo se vengue de quienes se les oponen y que quieran volver a implantar los duros controles sobre las mujeres como cuando gobernaban Afganistán hace 20 años.

Sin embargo, no tarda en demostrar que todo se trata de una gran mentira a lo largo de la propia entrevista.

Pese a que intentó mostrarse más cercano a las tradiciones occidentales, el portavoz confirmó que no se permitirá la música en público. “La música está prohibida en el Islam. Esperamos poder persuadir a la gente para que no haga esas cosas, en lugar de presionarla”, advirtió.

No obstante, lo que más incomoda a los talibanes son los cambios que en las últimas dos décadas han adoptado las mujeres, que durante años fueron libres de vestirse sin ningún tipo de restricciones y que disfrutaron de poder estudiar y trabajar.

Mujahid sugirió que, a más largo plazo, las mujeres serán libres de retomar sus rutinas diarias, al tiempo que aseguró la preocupación de que los talibanes vuelvan a obligarlas a permanecer en sus casas o a cubrirse la cara es infundada.

Además, dijo que resulta confuso el requisito de que circulen acompañadas por un tutor masculino, conocido como mahram, y que en realidad esa condición sólo se aplica a los viajes de tres días o más.

“Si van a la escuela, a la oficina, a la universidad o al hospital, no necesitan un mahram”, afirmó Mujahid, el principal portavoz de los talibanes, al medio estadounidense.

Asimismo, aseguró que habrá garantías para los afganos que intenten abandonar el país y que de ninguna manera se impedirá la entrada al aeropuerto a quienes tengan documentos de viaje válidos.

“Dijimos que las personas que no tienen documentos válidos no se pueden ir”, afirmó. “Necesitan pasaportes y visados para los países a los que van, y entonces pueden salir por aire. Si sus documentos son válidos, no vamos a preguntar qué hacían antes”, precisó.