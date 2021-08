El tenso momento en que un periodista afgano transmite en TV rodeado por talibanes armados

Las imágenes transmitidas durante el programa ‘Pardaz’ son una clara demostración de la falsedad en el discurso moderado de los talibanes.

Un vídeo compartido por varios periodistas afganos muestra el momento en el que un presentador de televisión afgano se ve obligado a informar rodeado de talibanes armados.

Durante 42 angustiosos segundos, el vídeo de un presentador de noticias de la televisión afgana demuestra la validez de los argumentos talibanes.

El conductor del programa “Pardaz” tiene que leer los titulares del día rodeado de más de media docena de talibanes armados con cara de pocos amigos. El vídeo fue compartido en línea por el estudio de televisión después de que los hombres armados irrumpieron en el edificio y exigieron que el presentador de noticias elogiara a los talibanes.

Afghanistan TV – surreal

This is what a political debate now looks like on Afghan TV, Taliban foot soldiers watching over the host. The presenter talks about the collapse of the Ghani govt & says the Islamic Emirate says the Afghan people should not to be afraid #Afghanistan pic.twitter.com/oEverVgLOE

— Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) August 29, 2021