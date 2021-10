La inteligencia israelí secuestra a un general iraní para averiguar el paradero de un piloto desaparecido hace 35 años

Una chapuza en toda regla.

Los habitualmente herméticos e implacables integrantes del Mossad, los servicios de la inteligencia de Israel, han perpetrado un episodio digno de pasar a formar parte de la antología del disparate.

Para intentar averiguar qué fue de un piloto desaparecido hace 35 años en El Líbano y ante las sospechas de que Irán estaba detrás del suceso, a los ‘genios’ israelíes no se les ocurrió mejor idea que aplicar la máxima del ‘ojo por ojo y diente por diente’.

Así que, tal y como cuenta este 6 de octubre de 2021, una rápida operación de la Mossad para intentar recabar datos sobre el paradero de Ron Arad consistió en secuestrar a un general iraní que se hallaba desplegado en Siria.

El resultado no pudo ser más desastroso y encima le han dado bombo y publicidad a la pifia, tal y como reconoció David Barnea, jefe del Mossad:

No salió bien, fue un fracaso.

Fuentes de la defensa israelí añadieron que:

Esta misión se llevó a cabo en varios campos, pero finalmente no obtuvimos la información esperada.

El primer ministro, Naftali Bennet, fue quien anuncio la existencia de este operativo:

Fue una operación compleja, amplia y atrevida.

¿Qué hizo en esta ocasión el Mossad para intentar dar con el paradero de Arad? Los medios árabes revelaron un doble movimiento en Siria y Líbano. El periódico con base en Londres Rai al-Youm aseguró que los servicios israelíes secuestraron a un general iraní en Siria y lo trasladaron hasta un país al norte de África para interrogarlo y después ponerlo en libertad.

El canal Al Arabiya, informó también de un movimiento del Mossad en la localidad de Nabi Sheet, en Líbano, donde los agentes israelíes habrían realizado la prueba del ADN a un cuerpo enterrado para examinar la posibilidad de que pudiera ser Arad. No obtuvieron el resultado esperado.

EXTRAOFICIALMENTE SE LE DIO POR MUERTO EN 1988

Arad, junto al piloto Yishai Aviram, cumplía en octubre de 1986 una misión de bombardeo contra blancos en el sur de El Líbano. Sin embargo, una de las bombas explotó de forma prematura, por lo que ambos se vieron obligados a eyectarse de la aeronave.

Aviram fue localizado y rescatado posteriormente. No obstante, los israelíes fallaron en localizar a Arad, quien, según afirman fuentes israelíes, fue capturado por el movimiento libanés Amal. Se recibieron fotos y cartas de Arad hasta 1988, pero desde ese año no hay información alguna del militar israelí. El Mossad, de forma extraoficial, estimó que estaba muerto, aunque no hay un informe concreto sobre las circunstancias, el lugar y el momento exactos de su fallecimiento

Durante estas tres largas décadas, Israel ha lanzado numerosas operaciones para intentar localizarle y llegó a ofrecer 10 millones de dólares de recompensa, pero sigue sin saber qué fue de Arad. Un informe conjunto del Mossad y del Ejército concluyó en 2016 que lo más probable es que el piloto falleciera en 1988.