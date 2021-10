Israel pone en máxima alerta a todas sus embajadas por las amenazas terroristas de Irán

Alerta roja en todas las embajadas de Israel en el mundo.

El Gobierno israelí advirtió de posibles amenazas terroristas por parte de Irán, según informó la cadena de televisión israelí Channel 12, tras el arresto de una persona por un supuesto plan para asesinar a un empresario israelí en Chipre.

Según las informaciones publicadas por Channel 12, recogidas por The Times of Israel, los diplomáticos israelíes recibieron un aviso para permanecer en máxima alerta ante posibles ataques. Israel ha acusado a Irán de estar detrás del plan, revelado a principio de esta semana, para intentar asesinar al empresario Teddy Sagi en Chipre, si bien las investigaciones no han concluido.

El canal también dijo que tres sospechosos en el intento de ataque habrían huido de la nación isleña.

En los últimos años, Irán ha estado detrás de repetidas amenazas contra israelíes y misiones diplomáticas israelíes. En marzo de este año, el Consejo de Seguridad Nacional advirtió a los israelíes que podrían ser blanco de la República Islámica en el extranjero. Dijo que Irán estaba detrás de un ataque con bomba cerca de la embajada de Israel en India en enero, que no causó víctimas.

El gobierno israelí culpó al “terror iraní” por el plan de la semana pasada para matar al multimillonario Teddy Sagi en Chipre.

Otros empresarios que habrían sido blanco del plan, fueron informados del complot por parte de la Inteligencia israelí, por lo que lograron abandonar Chipre “en el último momento”, según la oficina primer ministro Naftali Bennett. Por su parte, el ministro de Defensa, Benny Gantz, ha abordado la cuestión y la ha vinculado, a su vez, a Teherán.

Sin embargo, los medios locales informaron el miércoles que las autoridades chipriotas no creen que Irán esté detrás del complot. Las autoridades isleñas están convencidas de que el objetivo del posible asesino a sueldo en la trama no era Sagi, sino otros miembros de su empresa, informó el sitio Philenews.

Sagi es el fundador de la empresa de software de juegos de azar Playtech, que tiene oficinas en Nicosia.

Algunas fuentes habían afirmado que el ataque frustrado fue un intento de asesinato contra Sagi vinculado a sus negocios. Pero el gobierno israelí culpó el lunes a Irán y dijo que Sagi fue atacado solo porque era un hombre de negocios israelí.