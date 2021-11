Afganistán, en llamas: Miles de talibanes se movilizan para combatir al Estado Islámico

Afganistán vuelve a estar en llamas después de la llegada de los talibanes al poder.

En su intento por controlar la amenaza del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) y de probar su capacidad para controlar el terrorismo en el país, las autoridades del fundamentalismo talibán han enviado a miles de combatientes al este del país para hacer frente a los constantes atentados en las provincias en los que el grupo islámico les disputa el poder.

Las escenas que se viven para evitar que la población se una al ISIS son dramáticas.

La provincia más afectada por este enfrentamiento es Nangahar, en la que más de 1.300 combatientes talibanes fueron desplegados en el último mes para aumentar la presencia y el control del nuevo gobierno y para aprehender a los sospechosos de pertenecer al Estado Islámico-Khorasan, también conocido como ISIS-K. Cientos de personas fueron arrestadas bajo estos cargos y muchos de ellos han desaparecido o aparecido muertos.

Qari Nurullah Fateh, un talibán que opera en el área de inteligencia habló con el diario The Washington Post y afirmó que la eliminación del grupo ISIS-K -o Daesh, el acrónimo árabe utilizado para referirse a este grupo terrorista de manera despectiva- es necesaria para proteger al mundo. “La lucha es difícil, y sí, a veces es brutal, pero tenemos que erradicar a Daesh no sólo por Afganistán, sino por todo el mundo. Si alguien no se rinde ante nosotros, lo matamos”, dijo Fateh.

Las operaciones llevadas a cabo por Fateh y por otros grupos de operación suelen ocurrir por la madrugada, cuando los talibanes ingresan a las casas de los sospechosos y se los llevan. En este último tiempo la cantidad de redadas ha aumentado significativamente, pasando de una o dos por semana a llegar a 10 guerrilleros de ISIS-K arrestados y alrededor de 6 ultimados, en el mismo período, según las estimaciones del agente de inteligencia.

Si bien los militantes activos del grupo islámico son tan solo una fracción de los guerrilleros activos en las líneas talibanes -siendo los primeros entre 2.000 y 3.500 y los últimos aproximadamente 70000- las últimas avanzadas talibanes han potenciado la propaganda de reclutamiento del ISIS-K y los llamamientos al pueblo a levantarse y resistir.

Según declaraciones de las Naciones Unidas, el ISIS-K ha logrado expandir su área de influencia luego de la retirada de Estados Unidos de Kabul y ha pasado de estar presente en solo algunas provincias y la capital a tener bases y militantes activos en prácticamente todas las provincias del país.

El temor de los habitantes de la provincia de Nangahar es que la reacción violenta por parte del grupo talibán genere mayor descontento en la población y un mayor grado de afiliación al grupo islámico.