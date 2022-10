Hackean al líder supremo iraní mientras hablaba en la televisión estatal

Sigue escalando la molestia de los iraníes con el régimen.

Las protestas en Irán, desatadas a raíz de la muerte de Mahsa Amini, han dado otra nota al ubicar en el centro de la diana al líder supremo de Irán, Ali Jamenei.

El hecho ocurrió cuando la televisión estatal mostraba al cabecilla religioso en un acto junto a un grupo de clérigos. En ese momento, la señal fue interrumpida y se mostró una imagen de la cabeza de la clase dirigente clerical islámica de Irán envuelta en llamas, con una mira de un fusil sobre él. En el cartel también aparecían fotos de Amini y otras mujeres que han muerto durante las protestas junto con el mensaje «tus manos están llenas de la sangre de nuestros jóvenes».

Unconfirmed: A state streaming TV source in Iran was hacked by Edalat-e Ali today. pic.twitter.com/7fakUyOIeB

— Anonymous (@YourAnonNews) October 8, 2022