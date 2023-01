Este es Alireza Akbari, el exministro iraní ahorcado por los ayatolas acusado de ‘espiar’ para el MI-6 británico

Alireza Akbari alega en un mensaje de audio, filtrado a sus familiares antes de su ejecución, que fue «interrogado y torturado» por agentes de inteligencia «durante más de 3.500 horas».

«Durante todas esas 3.500 horas, que duraron más de 10 meses, estuvieron grabando mis confesiones con 10 cámaras para hacer su película al estilo de Hollywood».

Aagrega que también le dieron «drogas psicodélicas».

“Utilizando métodos fisiológicos y psicológicos, quebraron mi voluntad, me llevaron a la locura y me obligaron a hacer lo que quisieran. A fuerza de armas y amenazas de muerte me hicieron confesar afirmaciones falsas y corruptas”.

El ex ministro, que tenía doble nacionalidad, acusa a los ayatolás de buscar «vengarse del Reino Unido ejecutándome».

Teherán anunció este 14 de enero de 2023, el ahorcamiento del británico-iraní, condenado a muerte tras ser declarado culpable de espiar para los servicios de inteligencia británicos.

Akbari, que tenía 61 años y fue en su día alto cargo de Defensa iraní, fue acusado de «corrupción en la Tierra y por atentar contra la seguridad interior y exterior del país por pasar información de inteligencia».

Según las autoridades de la República Islámica de Irán, Akbari era un «espía clave» del Servicio de Inteligencia Secreto (SIS) británico, más conocido como MI6.

El primer ministro británico, Rishi Sunak, calificó la ejecución como una acción «despiadada y cobarde» y su ministro de Relaciones Exteriores, James Cleverly, afirmó que ese «acto de barbarie no quedará sin respuesta».

Poco después, el Ejecutivo británico afirmó que ordenó sanciones contra el fiscal general de Irán, Mohammar Jafar Montazeri.

El gobierno de Irán convocó por su lado al embajador británico en Teherán para protestar por lo que describió como «intervenciones no convencionales», denunciando el «apoyo malicioso» que Londres dio a un «espía».

La organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) consideró la ejecución como un «atroz ataque» contra el «derecho a la vida».

El diplomático estadounidense Vedant Patel había expresado el viernes la «gran preocupación» de Washington por unas informaciones de que Akbari había sido «drogado, torturado durante su detención policial» y «obligado a hacer falsas confesiones».

Alireza Akbari ocupó altos cargos en el aparato de seguridad y defensa iraní

Akbari es veterano de la guerra entre Irán e Irak (1980-1988) fue, entre otros, viceministro de Defensa para Relaciones Exteriores, jefe de una unidad en un centro de investigación ministerial y asesor del comandante de la Marina, indicó la agencia Irna, sin dar fechas.

En febrero de 2019, el diario oficial del gobierno iraní publicó una entrevista con Alireza Akbari presentándolo como «exviceministro de Defensa» bajo la presidencia de Mohammad Jatamí (1997-2005).

El ministro de Defensa en aquel momento era Ali Shamjani, actual secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

Akbari fue detenido entre marzo de 2019 y marzo de 2020 y acusado de recibir más de dos millones de dólares por sus servicios.

Los medios iraníes también difundieron un vídeo en el que aparentemente se le ve hablando con personas que serían contactos británicos.

Esas personas le habrían pedido, entre otras cosas, información sobre el físico nuclear Mohsen Fakhrizadeh, asesinado cerca de Teherán en 2020 en un atentado contra su convoy del que Irán culpó a Israel.

Irán anuncia con frecuencia la detención de agentes sospechosos de trabajar para servicios de inteligencia extranjeros, como el caso de cuatro personas acusadas de cooperar con los servicios de inteligencia israelíes que fueron ejecutadas en diciembre.

Las relaciones entre Irán y el Reino Unido se han tensado en los últimos años por la detención de varios ciudadanos con doble nacionalidad.

Irán lleva meses sacudido por las protestas desencadenadas por la muerte, el 16 de septiembre, de Mahsa Amini, una kurda iraní de 22 años, tras ser detenida por infringir el estricto código de vestimenta de las mujeres en la República Islámica.

La justicia iraní ha confirmado las condenas a muerte de 18 personas en relación con las protesta.

Cuatro de ellas ya han sido ejecutadas, desencadenando una protesta internacional..