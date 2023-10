Dos españoles sufrieron el ataque de Hamás en Israel: Iván, un vasco de 46 años y Maya, una joven de 19

Esta mañana de 9 de octubre de 2023 aún se averiguan asuntos derivados del terrible atentado de Hamás en Israel del fin de semana.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en funciones, José Manuel Albares, anuncia ahora que hay dos españoles que «sufrieron el ataque de Gaza a Israel». Pero no hay más detalles de su estado ni nada por el estilo. El ministro se explicó en RAC1 y en Televisión Española:

Recuerden que el balance de víctimas mortales supera ya las 1.000 personas, entre ellos al menos 700 israelíes (44 soldados) y al menos 436 palestinos, en un conflicto bélico que amenaza la estabilidad en Oriente Medio y que toca en mayor o menor medida a todo el Planeta.

Según El Confidencial:

Israel amenaza ahora con una ofensiva brutal y sin contemplaciones, y su principal socio, Estados Unidos, ya ha movido ficha para ayudar a Netanyahu enviando el mayor buque de guerra del mundo: el portaaviones Ford.

El ministro Albares de hecho estuvo en TVE a la primera hora de este lunes hablando sobre la escalada de violencia producida y los esfuerzos de España por temblar las aguas:

Y es que tal y como informan varios de los mejores corresponsales del mundo, el conflicto sigue dándose dentro del propio Israel.

Mikel Ayestarán lo explica en Twitter:

«50 terroristas llegaron en Vans y empezaron a disparar», decía una testigo al Canal 12 de Israel, recogido por BBC:

Para ver de un vistazo el desastre desde el cielo, así quedó el festival tras el ataque:

Minutos antes del miserable ataque, así disfrutaban los jóvenes bailando al ritmo de música electrónica en un festival, agárrense los machos, ‘por la paz’:

Shani Louk probably moments before Hamas raped her, broke her limbs and killed her, then paraded around her naked dead body in thetruck spitting and yelling «Allahu Akbar»#Israel #Palestine #Hamas #Gaza #IsraelPalestineWar #IsraelUnderAttack #hamasattack #IStandWithIsrael pic.twitter.com/gG1dz5KOqj

— Cricket Hevan (@CricketHevan) October 9, 2023