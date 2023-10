Sobrecogedor testimonio de una joven israelí con sus padres secuestrados por Hamás: «¡Hay que acabar con ellos!»

Ella es Yulie Ben-Ami y sus padres (Ohad y Raz) fueron secuestrados en el kibutz Beerí el pasado 7 de octubre de 2023.

Su mensaje, en un buen español, no puede ser más claro, cuando Periodista Digital pregunta qué opinan de las manifestaciones que se dan por diferentes sitios de Europa en apoyo a Palestina, y sobre las declaraciones de un máximo representante de la ONU que prácticamente viene a justificar el terror de Hamás.

«Yo pienso que estas personas que están en las calles en estas protestas no entienden lo que nosotros vivimos en el Kibutz, no tienen ni idea de las cosas que pasaron. La forma en la que asesinaron a estas personas y a estos niños fue como lo que hace el ISIS. Dispararon un bebé de nueve meses, a una mujer embarazada, a niños frente a sus padres, quemaban casas… Muchas cosas gráficas que no quiero mencionar porque es algo que la cabeza no puede entender. Yo perdí a mucha gente en mi comunidad que conozco de toda la vida. Yo fui a cuatro funerales el mismo día, y enterramos a ocho personas, uno de ellos familiar… Dos padres y dos hijos, y además se quedaron dos hijos solos…»

«Yo siento que la gente que hace estas manifestaciones no entienden lo que nosotros pasamos. El mundo tiene que abrir los ojos, no se puede no ver, hay vídeos que ellos mismos publicaron».