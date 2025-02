Los terroristas de Hamas liberan a otros tres rehenes israelíes tras 491 días de cautiverio

En palabras de un viejo exagente del Mossad: «Hemos ganado batallas, pero la guerra por la estabilidad regional está lejos de terminar».

Este sábado, 8 de febrero de 2025, tres nombres resuenan en Israel tras 491 días de angustia: Eliyahu Sharabi (53 años), Or Levy (34) y Ohad Ben Ami (56).

Los tres hombres, secuestrados por los psicópatas de Hamas durante los brutales ataques del 7 de octubre de 2023, han sido liberados como parte del quinto intercambio de rehenes por presos palestinos bajo un frágil alto el fuego.

Su estado físico al ser liberados mostró signos evidentes de desnutrición y deterioro:

