Trump manda a los terroristas de Hamas un mensaje draconiano: «¡Soltad a los rehenes u os enfrentareis al infierno!»

Este 5 de marzo de 2025, Donald Trump ha puesto a los terroristas de Hamas contra las cuerdas.

En un mensaje en Truth Social, el presidente de Estados Unidos exige la liberación inmediata de todos los rehenes en Gaza, vivos o muertos,.

El tono del presidente norteamericano que no deja lugar a dudas: “Soltad a los rehenes ahora o será el fin para vosotros”.

Trump, como en todo y como es su estilo, está jugando duro.

Quiere resultados antes de que el alto el fuego se rompa.

Su apoyo a Israel es total: armas, dinero, lo que pidan.

"'Shalom Hamas' means Hello and Goodbye – You can choose. Release all of the Hostages now, not later, and immediately return all of the dead bodies of the people you murdered, or it is OVER for you. Only sick and twisted people keep bodies, and you are sick and twisted! I am… pic.twitter.com/88EjVAyWAe

— President Donald J. Trump (@POTUS) March 5, 2025